Une start-up suisse veut prolonger la vie grâce à Smartring

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 5/8/2025

Avec son premier smartring, la start-up suisse Virtusan ne veut pas seulement suivre votre santé, mais aussi optimiser votre durée de vie. Le projet est mené par une personnalité controversée de la recherche sur la longévité.

Aucun fabricant de bagues intelligentes n'avait jusqu'à présent fait de telles promesses : la start-up suisse Virtusan fait sa publicité sur «Live Longer, Perform Better». Le gadget est donc censé prolonger la vie, rien de moins.

La logique sous-jacente s'appuie sur un conseil scientifique issu du courant de la longévité. L'un de ses représentants les plus connus, mais aussi les plus controversés, en est également le président, à savoir le professeur de Harvard David Sinclair.

Il se consacre depuis des années à la recherche sur la longévité et l'anti-âge, mais il est aussi régulièrement critiqué . Par exemple pour ses déclarations sur «Reverse Aging», c'est-à-dire sur les méthodes de rajeunissement ou d'inversion de l'âge.

Le professeur de Harvard David Sinclair est président du conseil scientifique de Virtusan.

Source : Virtusan

Focus sur l'optimisation de la vie

L'optimisation de la vie est au cœur des préoccupations de Virtusan : selon la start-up, seuls 20 pour cent de notre âge sont déterminés génétiquement, les 80 pour cent restants dépendent de notre mode de vie, comme le sommeil, le stress ou l'exercice physique. Pour simplifier, on peut dire qu'un mode de vie sain prolonge la vie.

L'anneau intelligent est conçu pour contribuer à un mode de vie sain en utilisant une technologie conventionnelle. Les capteurs de la bague enregistrent le pouls, la variabilité de la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le sommeil, l'exercice et le stress. Tout comme les modèles de Oura, Samsung ou RingConn. L'autonomie promise est de sept jours, ce qui est dans la moyenne.

L'entreprise suisse peut tout de même se targuer d'une nouveauté technique : La bague intègre un petit moteur de vibration et donne ainsi un retour doux - selon le fabricant - «» en cas d'alarmes et de notifications.

La bague suisse en titane a un design discret et intemporel.

Source : Virtusan

Beaucoup de logiciels, prix élevé

Virtusan se démarque de la concurrence en matière de logiciels. Il s'agit ici d'intégrer les connaissances scientifiques pour une longue vie. Ainsi, l'âge biologique est affiché en permanence et «est censé rajeunir» si les conseils et les astuces de l'application sont suivis. L'accent est mis sur le suivi de son propre comportement - et sur la prévention des comportements malsains. Ou comme le dit le fabricant : «Follow guided protocols and expert content to take meaningful, daily action.»

L'application propose des contenus supplémentaires tels que des méditations, des exercices de relaxation pour s'endormir, des exercices de respiration, des séances d'entraînement ou des séances de fitness. Vous pouvez créer vos propres routines quotidiennes que la bague vous rappellera.

La Virtusan Ring 360 peut être précommandée sur le site web de l'entreprise et les premières livraisons devraient avoir lieu en octobre. La question de savoir si le gadget sera également disponible dans notre boutique est actuellement en cours d'étude.

A 580 francs, la bague en titane est l'un des modèles les plus chers du marché. Il comprend un abonnement premium de 18 mois, qui coûte ensuite 65 francs par an. Il est toutefois possible d'utiliser la bague sans abonnement, mais dans ce cas, tous les contenus ne sont pas accessibles.

Photo d’en-tête : Virtusan

