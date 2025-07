Nouveautés + tendances 11 4

Vous faites du sur-place avec ça : des chaussures avec des tapis roulants pour les jeux VR

Debora Pape Traduction: traduction automatique 21/7/2025

Pour de nombreuses personnes, la marche est le mode de déplacement préféré dans les jeux VR. Mais c'est précisément ce qui pose problème. Une entreprise britannique veut commercialiser des chaussures pour tapis roulant.

La réalité virtuelle est une expérience fascinante : vous vous sentez complètement transporté dans un autre environnement. Si seulement il n'y avait pas le problème du mouvement. La meilleure immersion serait de se déplacer sur ses propres jambes. Comme vous êtes aveugle lorsque vous jouez dans le monde réel et que votre espace est généralement limité, vous ne pouvez généralement pas vous déplacer sans risque.

Une startup britannique lance un nouveau produit qui devrait vous donner plus de liberté : Les chaussures Freeaim utilisent des rouleaux motorisés sur les semelles qui vous aident à marcher sur place. Le principe «marcher sur place» n'est pas nouveau pour la VR. Les treadmills permettent d'obtenir le même effet mais de manière différente : Ils fonctionnent comme des tapis de course dans une salle de sport. Cependant, ces moulins à pédales sont très chers et prennent beaucoup de place. Cela les rend généralement inadaptés aux ménages ordinaires.

Pourquoi la marche est-elle si importante en VR? Dans la plupart des expériences VR, vous vous déplacez en marchant dans l'environnement virtuel. L'utilisation des manettes de jeu à l'arrêt provoque chez de nombreuses personnes le motion sickness, une sorte de mal de mer. Il se produit parce que les yeux et l'ouïe transmettent au cerveau des impressions de mouvement, alors que d'autres organes sensoriels signalent l'immobilité. En marchant correctement, les muscles et le sens de l'équilibre transmettent également la sensation de mouvement au cerveau, qui n'est ainsi pas confronté à des stimuli contradictoires. L'immersion bénéficie également de la marche correcte : La VR semble si réelle que se déplacer comme dans la vie réelle est un réflexe naturel. En comparaison, le contrôle par stick est un compromis insuffisant.

Avec les chaussures Freeaim, les concepteurs veulent offrir une alternative simple et peu encombrante. Les tapis de course sont en quelque sorte logés dans les semelles des chaussures. Selon les indications des développeurs, vous pouvez ainsi faire du jogging lent «» . Les chaussures sont entièrement compatibles avec SteamVR ainsi qu'avec quelques jeux du méta-écosystème.

Le projet est financé par crowd funding via Kickstarter. La campagne est un succès : l'objectif de la campagne d'environ 172 000 euros a été largement dépassé avec environ 283 000 euros.

Deux variantes pour différents degrés de liberté

Les trotteurs VR, qui existent en version simple et en version avancée, rappellent les patins à roulettes rétro : vous les fixez à vos pieds à l'aide de sangles à velcro. Selon l'équipe de développement, le mouvement ressemble à de la vraie marche, et non à de la glisse ou du patinage. Les batteries de la chaussure sont censées suffire pour environ deux heures de marche et sont interchangeables. Il faut donc environ 15 minutes pour les recharger.

Sur la page Kickstarter, les chaussures VR sont décrites comme «Système de mouvement du corps entier qui combine la robotique, l'IA/l'apprentissage machine, les wearables et la technologie avancée des capteurs». Des capteurs détectent les mouvements de la marche et ajustent la vitesse des roulettes motorisées de manière à ce que vous fassiez du surplace

La variante «Advanced» va encore plus loin : elle offre une correction de position latérale. Les roulettes sont pivotantes et les chaussures vous poussent ainsi à revenir à votre position initiale sans que vous vous en rendiez compte lorsque vous courez. Il est ainsi possible d'utiliser les chaussures Freeaim sur un sol normal sans autre limitation. Les développeurs recommandent une surface libre de 1,5 mètre de diamètre ainsi qu'un système Guardian - c'est-à-dire un affichage virtuel des limites, afin que vous ne marchiez pas sur une étagère en cas de besoin.

La variante «Light» n'a pas de correction de position latérale, ce qui fait que vous vous déplacez latéralement sans le vouloir. C'est pourquoi une plaque de base est nécessaire pour cette variante. Un cadre y est fixé, qui vous maintient en place à l'aide d'une ceinture, comme sur les pédaliers VR. Freeaim propose deux cadres différents, dont l'un permet d'avoir plus de place pour les bras vers le bas. Les deux cadres sont censés se replier rapidement et être rangés avec la plaque de base pour un gain de place.

La vraie marche en VR a un prix

Les bons treadmills VR commencent souvent à 2000 euros et plus. Mais les marcheurs Freeaim ne sont pas bon marché non plus. Le modèle Light coûte actuellement 989 euros ou 914 francs, convertis en livres sterling, tandis que le modèle Advanced est facturé 1269 euros ou 1184 francs. Vous pouvez les précommander sur la page Kickstarter.

Selon Kickstarter, le design pour la production en série est terminé et la chaîne d'approvisionnement pour les principaux composants est en place. Pour l'instant, les détails de la production sont encore en cours de finalisation. La livraison des chaussures devrait commencer à partir de 2026. Après le lancement, le prix des chaussures VR devrait augmenter.

La norme pour le mouvement VR n'est pas encore établie. D'autres entreprises expérimentent des roulettes fixées dans des plaques, des surfaces très lisses pour les chaussures à faible résistance au frottement ou encore des chaises pivotantes avec assistance aux mouvements des pieds. De nombreux projets de bricolage témoignent également de la créativité des particuliers, par exemple ici.

Photo d’en-tête : Freeaim Technologies Ltd

