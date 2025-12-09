Nouveautés + tendances 11 0

Une nouvelle conception de lentille promet un zoom optique 9x pour les smartphones

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 9/12/2025

Un téléobjectif plus court grâce à un miroir et un système de lentilles avec un véritable zoom optique. Le fabricant chinois de smartphones Tecno a présenté de nouvelles technologies pour les appareils photo des smartphones.

Lors de son cinquième événement «Future Lens», Tecno a présenté deux nouvelles technologies. Celles-ci visent à offrir de nouvelles possibilités pour l'appareil photo dans l'espace limité d'un smartphone. «Freeform Continuum Telephoto» et «Dual Mirror Reflect Telephoto» promettent un véritable zoom optique et des téléobjectifs de taille réduite.

Lentilles Alvarez pour plus de distance focale avec peu de mouvement

Pour simplifier, je parle aussi souvent de zoom pour les smartphones. J'essaie d'éviter l'ajout «optique». En effet, jusqu'à présent, les smartphones ont jusqu'à quatre caméras avec des focales différentes. Je peux passer de l'une à l'autre et calculer de combien la distance focale de la caméra télé est plus grande que celle de la caméra principale. Les plages de focales intermédiaires ne sont toutefois que des agrandissements numériques. Par exemple, si je zoome avec les doigts sur l'écran tactile, la partie de l'image saute lorsque je passe à la zone d'une autre lentille. Tout cela devrait appartenir au passé avec Freeform Continuum Telephoto.

Tecno utilise des lentilles Alvarez pour son objectif de caméra avec un zoom optique neuf fois. Grâce à leur forme cubique, il suffit de les déplacer latéralement pour obtenir une distance focale différente. Contrairement aux lentilles classiques, la distance entre les lentilles n'augmente pas. Et l'espace disponible pour les lentilles périscopiques fixes, actuellement très répandues, est limité dans les smartphones. Pour obtenir cette grande différence de distance focale, le fabricant a intégré deux paires de lentilles dans son module de caméra.

Un miroir et les téléobjectifs sont deux fois moins grands

La deuxième nouvelle forme de lentille sert également à gagner de la place sur les téléobjectifs. Dans le cas du Dual Mirror Reflect, créé en collaboration avec Samsung et Largan, on travaille sur les reflets. Le centre de la lentille ne laisse pas passer la lumière. Celle-ci tombe autour du centre sur une parabole réfléchissante. Il dirige la lumière vers l'arrière du cache au centre. De là, la lumière passe à travers d'autres lentilles pour atteindre le capteur.

Comparées aux lentilles périscopiques utilisées jusqu'à présent, les lentilles miroirs sont deux fois moins longues et près de dix pour cent plus fines. Le fabricant vante un "donut bookh" et promet même une amélioration de la qualité d'image dans l'obscurité. Sur l'image d'exemple de la vidéo, les artefacts disparaissent tout de même.

Tecno n'a pas précisé quand et dans quels smartphones ces nouvelles lentilles seront utilisées pour la première fois. En Europe de l'Ouest, il faudra être encore plus patient : Tecno est certes leader sur le marché africain et actif en Europe de l'Est avec ses smartphones à bas prix, mais il craint jusqu'à présent les marchés où se vendent de nombreux smartphones à prix élevés.

