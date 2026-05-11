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Un smartphone E-Ink unique en son genre avec écran LCD au dos démarre les préventes

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 11/5/2026

Au lieu d'utiliser uniquement un écran à encre électronique ou à cristaux liquides, Bigme propose les deux dans ce smartphone, ce qui le rend unique. Le Hibreak Dual a une autonomie de plusieurs jours.

C'est un smartphone à double écran d'un genre particulier : à l'avant, un écran E-Ink et à l'arrière, un petit écran LCD. Bigme propose dès à présent et en exclusivité son dernier smartphone Hibreak Dual en pré-vente. Grâce à 53 images par seconde sur l'écran E-Ink, vous devriez bénéficier d'une expérience utilisateur fluide et ne pas avoir à recharger la batterie avant plusieurs jours - mais cela a un prix.

Les deux écrans

Dans le Hibreak Dual de 6,1 pouces, Bigme a installé un écran couleur E-Ink de 150 pixels par pouce, la version noir et blanc est de 300 pixels. Vous disposez d'un éclairage d'écran à 36 niveaux. Le taux de rafraîchissement est de 53 images par seconde, ce qui semble réduire les «ghosting» et les retards que l'on rencontre habituellement sur les tablettes E-Ink. Normalement, les taux de rafraîchissement des appareils à encre électronique sont de 10 à 15 images par seconde, les smartphones du commerce commencent généralement à 60 images.

Le Hibreak Dual fournit de l'E-Ink à l'avant et un petit LCD rond à l'arrière.

Source : Bigme

A l'arrière, le fabricant vous propose un écran LCD rond de 360 × 360 pixels. Vous pouvez y voir les notifications, utiliser votre lecteur de musique ou consulter l'heure. Si vous voulez prendre des selfies avec l'appareil photo principal, le petit écran fait office d'image en direct.

Pour le processeur, Bigme a choisi le Mediatek Dimensity 1080, que l'on trouve habituellement dans les smartphones de milieu de gamme à partir de 2022 et qui est donc plutôt obsolète. Pour la mémoire, vous pouvez choisir 8 ou 12 gigaoctets (Go) avec 128 ou 256 Go de stockage interne. Pour le reste, le smartphone propose une double SIM et un capteur d'empreintes digitales. Le paiement sans contact est également possible grâce au NFC. Vous pouvez acheter un stylet comme accessoire. Celui-ci reconnaît plus de 4000 niveaux de pression.

Grâce au stylet disponible en option, vous pouvez également faire des croquis et prendre des notes.

Source : Bigme

Le Bigme Hibreak Dual marque surtout des points en matière d'endurance : la batterie intégrée de 4500 mAh doit pouvoir tenir plusieurs jours, voire plus d'une semaine. Le smartphone se recharge avec une puissance allant jusqu'à 18 watts.

Les photos sont également prises en charge. A l'avant, vous aurez un appareil photo de 5 mégapixels, par exemple pour les selfies et le déverrouillage du visage. À l'arrière, vous disposez de 20 mégapixels.

L'appareil photo principal se trouve juste au-dessus de l'écran LCD.

Source : Bigme

Le matériel plutôt peu performant correspond à l'ancien système d'exploitation Android 14. Le Google Playstore y est déjà préinstallé.

Prix et disponibilité

Le Hibreak Dual est disponible en couleur ou en noir et blanc. Bigme expédie l'appareil depuis les Etats-Unis dans le monde entier. Pour le prix, n'oubliez pas qu'en Europe (Allemagne/Suisse), il y a une TVA à l'importation et des frais de douane supplémentaires.

Sans couleur, avec la plus petite combinaison de RAM et de mémoire (8 Go/128 Go), vous êtes le moins cher : un peu moins de 300 francs/euros en prévente. Si vous ne voulez pas renoncer aux couleurs, vous payez au moins 320 francs/euros. Avec le stylet, vous ajoutez 34 francs/euros supplémentaires.

Photo d’en-tête : Bigme

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