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Motorola lance trois nouveaux téléphones pliables avec la série Razr-70

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 29/4/2026

Les téléphones pliables de Motorola passent à la vitesse supérieure avec les derniers modèles : plus de batterie, des écrans plus lumineux et des matériaux de boîtier inhabituels grâce à l'aspect textile et bois.

Motorola élargit son portefeuille de smartphones pliables et présente pour la première fois trois modèles à la fois au lieu de deux : le Razr 70, le Razr 70 Plus et le modèle haut de gamme Razr 70 Ultra. La nouvelle génération mise sur des écrans extérieurs plus grands et une autonomie de batterie extrêmement longue. Grâce au modèle Plus, Motorola fournit un bon équilibre entre l'entrée de gamme et le haut de gamme.

Une puissance d'affichage et des boîtiers élégants

Les trois modèles Razr-70 sont extrêmement compacts grâce au facteur de pliage et très légers avec moins de 200 grammes. De plus, les modèles ont pratiquement la même taille et ne diffèrent guère de leurs prédécesseurs (Razr 60) : Ouvert, le Motorola Razr 70 mesure 17,1 × 7,4 × 0,7 centimètres. Fermé, il mesure 8,8 × 7,4 × 1,6 centimètres. Les modèles Pro et Ultra sont plus fins d'un millimètre chacun, ce qui est négligeable.

Les modèles Ultra et Plus sont tous deux dotés d'un écran externe de 4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité de 3000 nits. L'écran extérieur du modèle standard mesure 3,9 pouces. Il offre un taux de rafraîchissement de 90 Hertz.

Le Razr 70 Ultra a un écran extérieur de 4 pouces.

Source : Motorola

Le Razr 70 Ultra est doté d'un écran AMOLED de sept pouces avec une luminosité de pointe HDR de 5000 nits. Bien qu'elle ne dure que peu de temps et qu'elle soit rarement utilisée au quotidien, elle est impressionnante. Le modèle Plus et le modèle standard sont à peine plus petits (6,9 pouces), mais offrent une luminosité de pointe moins élevée (3000 nits)

Motorola poursuit sa coopération avec Pantone pour les couleurs du boîtier. Alors que l'Ultra est disponible en finition bois (Cocoa) ou en micro-grille (Orient Blue), le modèle de base propose entre autres une élégante finition acétate (Bright White).

L'élégante finition acétate du Razr 70.

Source : Motorola

Très pratique : les appareils peuvent être réveillés ou mis en sourdine par commande gestuelle, sans qu'il soit nécessaire de toucher l'écran. Comme d'habitude, vous pouvez envoyer des messages, jouer et prendre des selfies via l'écran extérieur.

Hardware : des différences intéressantes au niveau de la puce et de la taille de la batterie

Le Snapdragon 8 Elite du Razr 70 Ultra est un véritable concentré de puissance et est actuellement la meilleure puce que vous puissiez obtenir. Sur le Plus et le Razr régulier, Motorola utilise des puces un peu moins puissantes.

Voici les principales spécifications:

Avec 5000 mAh, vous trouverez la plus grande batterie dans le modèle Ultra. Celle-ci devrait avoir une autonomie de plus de 36 heures. Grâce à la technologie silicium-carbone, l'Ultra reste néanmoins aussi fin que les deux autres modèles dotés de batteries plus petites : 4500 mAh pour le Plus et 4800 mAh pour le modèle standard. Le modèle standard devrait également offrir plus de 36 heures d'autonomie.

Ce qui fait du modèle Plus le pire choix en termes de batterie, même si l'autonomie annoncée de 31 heures semble également très impressionnante.

Le modèle Ultra est équipé d'une batterie de 5000 mAh.

Source : Motorola

En ce qui concerne les caméras (principale et frontale), Motorola mise systématiquement sur 50 mégapixels sur tous les appareils. La seule exception est la caméra frontale du modèle régulier avec 32 mégapixels. L'Ultra utilise également un capteur LOFIC avec une gamme dynamique 6 fois plus élevée. Celui-ci devrait être particulièrement utile pour les contrastes de lumière extrêmes.

Nouveautés logicielles

Les trois modèles fonctionnent sous la dernière version d'Android 16. Le fabricant n'a pour l'instant rien dit sur les mises à jour logicielles et matérielles, mais via un nouveau règlement de l'UE, les téléphones devraient fournir au moins cinq ans de support. Pour le modèle précédent, il s'agissait de trois ans d'Android et de quatre ans de correctifs de sécurité.

Motorola continue de s'appuyer sur Google avec Gemini, en plus de sa propre IA. L'assistant vocal est directement accessible via un bouton latéral. Un des points forts du logiciel est la fonction exclusive «Google Photos Wardrobe». Elle vous permet de numériser votre garde-robe et de combiner et d'essayer virtuellement des tenues directement dans l'application. Elle est nouvelle et sera utilisée pour la première fois avec les modèles Razr-70.

Prix et disponibilité

La date exacte à laquelle la famille Razr-70 sera disponible chez nous est encore à l'étude. Vous trouverez les prix ici (prix de vente conseillé):

Motorola Razr 70 Ultra : 1'399 Fr. ou Euro

Motorola Razr 70 Plus : 1'149 Fr. ou Euro

Motorola Razr 70 : 869 Fr. ou Euro

Photo d’en-tête : Motorola

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