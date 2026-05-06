Nouveautés + tendances 1 0

Remarkable Paper Pure : nouvelle tablette à encre électronique et nouvelles fonctions

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 6/5/2026

Le dernier né de la gamme E-Ink de Remarkable, le Paper Pure, marque des points en termes de vitesse, de netteté d'affichage et de meilleure réparabilité.

L'entreprise technologique norvégienne Remarkable lance Paper Pure, un nouveau carnet de notes numérique. Il est destiné à faciliter le transfert de croquis et de notes manuscrites vers différents appareils tels que des ordinateurs portables ou des smartphones.

Un design léger et un écran net

Le Remarkable Paper Pure est doté d'un boîtier fin et léger de six millimètres d'épaisseur pour un poids de 360 grammes. Il dispose d'une surface d'affichage texturée censée donner l'impression d'écrire avec un stylo sur du vrai papier. Remarkable l'a directement empruntée à son modèle phare, le Remarkable Paper Pro.

Le Paper Pure est léger et fin.

Source : Remarkable

L'élément central est un panneau E-Ink Carta-1300 de 10,3 pouces dans une version légèrement adaptée. Il fournit une résolution de 1872 × 1404 pixels et une densité de pixels de 226 ppi. C'est l'écran noir et blanc le plus net et le plus contrasté du fabricant, avec un affichage nettement plus lumineux que son prédécesseur, le Remarkable 2.

La latence s'est également sensiblement améliorée par rapport à son prédécesseur : selon le fabricant, l'encre numérique apparaît à l'écran pratiquement sans retard perceptible. La navigation, le zoom et le défilement sont deux fois plus rapides que sur le Remarkable 2.

Un matériel plus puissant pour une utilisation plus fluide

Sous le capot, le fabricant a procédé à des mises à niveau matérielles significatives pour garantir une utilisation fluide. Un nouveau processeur dual-core plus rapide alimente l'appareil. La mémoire vive a été doublée, passant d'un gigaoctet (Go) à deux Go de RAM, et la mémoire interne a été quadruplée : 32 Go de stockage sont désormais disponibles au lieu de 8 Go auparavant.

Plus de RAM et plus de mémoire interne pour vos projets.

Source : Remarkable

Pour une utilisation d'une heure par jour, la batterie peut durer jusqu'à trois semaines selon le fabricant. Pour faciliter les réparations par un personnel qualifié, le boîtier du Paper Pure est vissé et enfiché au lieu d'être collé.

Nouvelles fonctions logicielles - même pour les anciens appareils

Les nouvelles fonctionnalités logicielles visent à assurer des flux de travail transparents. Elles seront également disponibles pour les anciens modèles :

Convertir les pages Web : Les pages Web enregistrées via l'extension Chrome ou les appareils mobiles, ainsi que d'autres documents importés, peuvent être convertis en blocs-notes modifiables.

Les pages Web enregistrées via l'extension Chrome ou les appareils mobiles, ainsi que d'autres documents importés, peuvent être convertis en blocs-notes modifiables. Imports Cloud flexibles : Les fichiers de Microsoft Word, OneDrive, Dropbox ou Google Drive sont convertis en documents texte personnalisés et peuvent être édités et lus directement avec le stylo.

Les fichiers de Microsoft Word, OneDrive, Dropbox ou Google Drive sont convertis en documents texte personnalisés et peuvent être édités et lus directement avec le stylo. Recherche exhaustive : Grâce à une recherche à l'échelle du système, le texte tapé et manuscrit peut être retrouvé.

Grâce à une recherche à l'échelle du système, le texte tapé et manuscrit peut être retrouvé. Intégration du calendrier : Lorsque vous êtes connecté à Google Calendar ou Microsoft Outlook, les notes de réunion et les informations sur la réunion peuvent être générées automatiquement d'une simple pression sur un bouton.

Lorsque vous êtes connecté à Google Calendar ou Microsoft Outlook, les notes de réunion et les informations sur la réunion peuvent être générées automatiquement d'une simple pression sur un bouton. Compatibilité avec l'IA : Les fonctions d'IA intégrées convertissent l'écriture manuscrite en texte dactylographié, résument le contenu et suggèrent les prochaines étapes.

Les fonctions d'IA intégrées convertissent l'écriture manuscrite en texte dactylographié, résument le contenu et suggèrent les prochaines étapes. Connexion à Miro et Slack : Les notes peuvent être envoyées directement à Slack ou Miro. Les croquis et l'écriture manuscrite sont alors automatiquement convertis en éléments de texte numériques.

L'abonnement Connect en option vous donne également accès à des centaines de modèles exclusifs, tels que des planificateurs et des cahiers de travail.

Les nouvelles fonctionnalités sont également disponibles pour les appareils existants.

Source : Remarkable

Prix et disponibilité : toujours une exclusivité

Vous pouvez dès à présent commander le Remarkable Paper Pure directement auprès du fabricant. Il remplace le Remarkable 2 et est proposé en parallèle du modèle premium Remarkable Paper Pro et du Paper Pro Move. Malheureusement, le fournisseur ne propose toujours pas d'appareils chez nous. Les livraisons débuteront en juin dans deux bundles différents:

Bundle standard (399 euros) : Remarkable Paper Pure avec marqueur standard

Bundle Premium (469 euros) : Remarkable Paper Pure avec marqueur Plus (avec gomme intégrée au bout du stylo) et Sleeve Folio en bleu océan, vert brume ou rose désert

Remarkable propose le Paper Pure avec trois étuis de couleurs différentes

Source : Remarkable

Photo d’en-tête : Remarkable

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







