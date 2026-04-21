Pura X Max : Huawei rend son smartphone livre plus grand

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Ce smartphone fonctionne différemment
par Jan Johannsen
Le Pura X Max est déjà le deuxième smartphone de Huawei à se plier comme un livre et à être plus grand que le premier modèle.
Il semblerait que l'iPhone Fold s'ouvre également comme un livre et que Samsung travaille également sur ce facteur de forme. Mais Huawei devance ses deux concurrents. Un peu plus d'un an après le Pura X, le constructeur chinois présente une version plus grande, le Pura X Max, dont l'écran extérieur pourrait séduire les amateurs de petits écrans.
Dans le Pura X Max, la configuration de l'appareil photo se déplace à l'arrière. Cela laisse plus de place à l'avant pour l'écran, qui n'est plus carré. Avec une taille de 5,4 pouces, le smartphone, une fois replié, est un rêve pour tous les amateurs de petits écrans. Avec une résolution de 1848 × 1264 pixels, la dalle OLED a un ratio inhabituel de 2,31:1,58.
Une fois déplié, l'utilisateur dispose d'un écran OLED de 7,7 pouces et de 2584 × 1828 pixels. Là encore, le rapport largeur/hauteur de 6,46:4,57 est inhabituel. Les deux écrans offrent des taux de rafraîchissement variables de 1 à 120 Hertz.
Je trouve le facteur de forme du Pura X Max plus séduisant que celui des précédents smartphones pliables et rabattables, qui s'inspirent de la forme classique d'un lingot. Si l'iPhone Fold devait vraiment avoir cette forme, ce serait une consécration pour le bon vieux format livre, après qu'Apple ait passé des années à regarder comment la concurrence travaillait avec les facteurs de forme.
Huawei prévoit également d'utiliser le Pura X Max comme un carnet de dessin et de notes. L'application «Born to Draw» est ainsi préinstallée et le M-Pen 3 Mini est un stylo adapté au smartphone. Il ne trouve pas sa place dans l'appareil, mais peut être rangé dans un étui directement sur l'appareil.
La Pura X Max pèse 229 grammes, mesure 120 millimètres de haut et passe de 85 à 166,5 millimètres lorsqu'elle est dépliée. Son épaisseur passe de 11,2 à 5,2 millimètres. Le reste de l'équipement en un clin d'œil :
Huawei ne propose actuellement le Pura X Max qu'en Chine. Comme le plus petit Pura X n'a pas encore trouvé le chemin officiel vers d'autres pays, j'ai peu d'espoir pour la version plus grande. En Chine, le smartphone est disponible à partir de 10 999 yuans. Ce qui, hors frais d'importation, représente environ 1255 francs ou 1368 euros.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
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