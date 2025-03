Nouveautés + tendances 34 6

Ce smartphone fonctionne différemment

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 20/3/2025

Avec le Pura X, Huawei a présenté un smartphone qui s'ouvre différemment de la concurrence. Une fois ouvert, il révèle en outre des proportions inhabituelles.

Plié, le Pura X est à première vue un smartphone pliable ordinaire. Il tient confortablement dans la paume de la main et possède un grand écran extérieur. Cependant, les yeux expérimentés pourraient déjà remarquer que la charnière n'est pas située en haut, mais sur le côté. Le smartphone s'ouvre donc comme un livre.

Le pliage sur le côté et un écran compressé

Une fois le Pura X déplié, la surprise suivante arrive. L'écran tactile de 6,3 pouces est compressé par rapport aux autres smartphones. Avec un rapport largeur/hauteur de 16:10, ses proportions sont plus proches de celles d'une tablette ou d'un ordinateur portable que de celles d'un smartphone. A titre de comparaison, le Galaxy Z Flip6 a un ratio de 22:9. J'aime spontanément l'idée de voir le contenu un peu plus large.

Les principales caractéristiques en bref :

Écran extérieur : 3,5 pouces, 980 × 980 pixels

Écran intérieur : 6,3 pouces, 2120 × 1320 pixels

Caméra principale : 50 mégapixels

Caméra ultra grand angle : 40 mégapixels

Caméra téléobjectif : 8 mégapixels, zoom 3,5x

4720 mAh, 60 watts, 40 watts sans fil

IP6X : étanche pendant 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur, mais non protégé contre la poussière

Huawei ne donne aucune information sur le chipset utilisé. Le fabricant a récemment monté des modèles Kirin maison.

Goodbye Android

Avec le Pura X, Huawei fait définitivement ses adieux aux applications Android. Contrairement à la Mate 70, les acheteurs ne pourront plus opter pour Harmony OS, qui prend en charge les applications Android. Il n'y a plus qu'Harmony OS Next. Là, le choix d'applications est certes plus restreint, mais Huawei a embarqué les principales applications chinoises. Cela devrait suffire pour le pays, où les apps individuelles couvrent souvent beaucoup plus de fonctions qu'en Europe.

Avec "Harmony Intelligence", Huawei installe sa propre IA sur le Pura X. Celle-ci est basée sur le modèle Pangu du constructeur et est complétée par DeepSeek.

Prix et disponibilité

Huawei ne propose actuellement le Pura X qu'en Chine. Il y est disponible avec 12 gigaoctets de mémoire vive et 256 gigaoctets de stockage à partir de 7499 yuans. Cela équivaut à environ 950 francs ou euros. La capacité de stockage augmente jusqu'à 16 gigaoctets et un téraoctet.

Huawei continue de commercialiser des smartphones isolés en dehors de la Chine. Mais pas encore avec Harmony OS Next. Compte tenu de l'absence de prise en charge des applications Android, cela est encore moins prometteur que les tentatives actuelles avec EMUI comme interface utilisateur par-dessus l'Android open source. En bref, il est actuellement peu probable que le Pura X soit régulièrement commercialisé en Europe.

Photo d’en-tête : Huawei

