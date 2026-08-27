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Un nouveau Twitter voit le jour et défie le X d'Elon Musk

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 27/8/2026

L'oiseau bleu est de retour, bien qu'avec un nouveau fournisseur. L'opération Bluebird a lancé un réseau social sous Twitter.now et revendique pour cela l'ancien nom de X. Il reste à voir si cela tiendra juridiquement.

Derrière Twitter.now se trouve la startup américaine Operation Bluebird. Parmi les personnes impliquées figure notamment Stephen Coates, qui travaillait auparavant pour Twitter dans le domaine du droit des marques. La plateforme reprend délibérément des éléments de l'ancien Twitter, notamment les tweets, les retweets et l'oiseau bleu. Elle n'est pas liée à l'entreprise X d'Elon Musk.

Ce lancement intensifie un conflit de marques en cours depuis fin 2025. Operation Bluebird soutient que X a abandonné les marques «Twitter» et «Tweet» ainsi que le logo de l'oiseau. La startup souligne que X a progressivement supprimé l'ancienne marque Twitter de sa présence sur la plateforme après le changement de nom. Musk avait restructuré Twitter après son rachat en 2022 et avait renommé la plateforme en X en 2023.

Operation Bluebird a donc demandé en décembre 2025 à l'Office américain des brevets et des marques de supprimer plusieurs marques Twitter appartenant à X. Parallèlement, la startup a elle-même déposé «Twitter» comme marque pour un réseau social.

X veut conserver le nom

X s'y oppose et a poursuivi Operation Bluebird en justice fin 2025. Devant un tribunal fédéral du Delaware, l'entreprise a demandé l'arrêt du lancement prévu. Le changement de nom n'a pas annulé ses droits de marque, soutient X. Dans ses conditions d'utilisation, l'entreprise continue de lister Twitter et Tweet comme des marques.

Une décision est toujours en attente. Lors d'une audience en avril, le juge Colm Connolly a exprimé des doutes quant à savoir si X pouvait encore faire valoir suffisamment ses droits sur le terme «Tweet» et sur le logo de l'oiseau. Il a également remis en question la position de X concernant le nom Twitter.

Operation Bluebird prend un risque juridique avec ce lancement. Selon Ars Technica, l'expert en droit des marques Josh Gerben considère l'argumentation de la startup comme fondamentalement défendable, mais estime que l'issue du conflit reste incertaine.

Twitter avec vérification automatique des faits

Twitter.now s'inspire visuellement et fonctionnellement de l'ancien Twitter. Les publications s'appellent à nouveau des tweets, les utilisateurs peuvent y répondre ou les retweeter. Le service est encore à un stade précoce et compte jusqu'à présent des centaines d'utilisateurs.

Ici, Vera vérifie l'affirmation selon laquelle George Washington aurait été le deuxième président des États-Unis. Le système peut marquer les déclarations frappantes pour une vérification ultérieure ou humaine.

Source : Operation Bluebird

Operation Bluebird met l'accent sur le traitement de l'information. Un système basé sur Gemini de Google, appelé «Vera», est censé analyser automatiquement les tweets et fournir des indications sur leur véracité. Parallèlement, l'entreprise souhaite donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les contenus mis en avant par leur fil d'actualité. Operation Bluebird n'explique pour l'instant que partiellement le fonctionnement détaillé du système.

L'accès est actuellement payant. Pour l'adhésion en accès anticipé, Operation Bluebird demande 20 dollars américains. L'entreprise souhaite ainsi, entre autres, tenir les bots à distance et devenir moins dépendante de la publicité.

Photo d’en-tête : Opération Bluebird

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