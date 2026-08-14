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L'accident de rebranding d'Instagram

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 14/8/2026

La plateforme de médias sociaux s'offre un nouveau logo – et récolte l'incompréhension.

Instagram a dévoilé son nouveau logotype. Un étrange mélange de semi-cursif et de caractères d'imprimerie remplace l'ancienne police manuscrite. «Le logo n'a pas changé depuis dix ans, il était donc temps de le rafraîchir», écrit le PDG Adam Mosseri. Le nouveau lettrage est «plus simple et plus moderne, avec des allusions à l'original ainsi qu'à la simplicité et à l'artisanat qui ont toujours caractérisé Instagram».

D'accord, Adam. Mais pourquoi est-ce qu'il y a écrit Instagzam?

Les réactions sont mitigées. De nombreux commentaires soulignent que le «r» ressemble à un «z». D'autres regrettent l'ancienne police manuscrite. Et d'autres encore trouvent le nouveau logotype réussi.

La modernisation des logotypes échoue souvent

Les refontes de marques populaires sont toujours une entreprise risquée. Souvent, le désir de modernisation est en conflit avec la nostalgie de la clientèle. Avec son échec, Instagram est en bonne compagnie.

En 2022, le constructeur automobile sud-coréen Kia a modifié son logotype. Le nouveau logo relie les trois lettres par un seul zigzag et un seul trait supplémentaire, censé caractériser à la fois le K et le A. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont lu la partie droite du logo comme un N inversé: après le rebranding, il y a eu 30 000 recherches Google par mois pour «KN car».

En 2024, Jaguar a fait un véritable plongeon dans le plat. Le constructeur automobile britannique a lancé un rebranding complet, a banni le félin caractéristique du capot et a présenté un logotype au look minimaliste. Celui-ci se compose, à y regarder de plus près, d'un mélange de majuscules et de minuscules de même hauteur. Les réactions des fans et de la presse à la modernisation de la marque traditionnelle ont été dévastatrices.

Photo d’en-tête : Instagram / Adam Mosseri

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