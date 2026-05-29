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Un développeur de 81 ans achève son jeu des années 80

David Lee Traduction : traduction automatique 29/5/2026

"Return to Blacktooth" est la suite du jeu des années 80 "Head over Heels" de 1987. Grâce au boom du rétro, le programmeur, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, s'est laissé convaincre de le terminer. Il s'agit probablement du jeu dont le développement a duré le plus longtemps.

Colin Porch a 81 ans et est à la retraite depuis longtemps. En 1986, il a travaillé sur le jeu classique «Head over Heels» et a commencé à développer un successeur quelque temps plus tard. Cependant, la société de jeux Ocean Software, pour laquelle Porch travaillait, a mis fin au projet.

De nombreuses années plus tard, il a repris le travail sur le jeu. Sur la suggestion de son patron de l'époque, qui lui a fait comprendre que les jeux rétro étaient très demandés. Porch a répondu à l'appel. 37 ans après le début du travail, la suite «Return to Blacktooth» est disponible depuis début mai 2026 pour 12,99 dollars pour Amiga ou pour Atari ST. C'est probablement le jeu qui a été le plus longtemps en développement, mais sans problème, dans le style de GTA 6.

Comme Head over Heals, le jeu montre les niveaux en perspective 3D.

Source : Thalamus Digital Publishing

L'un des plus grands obstacles a été de s'assurer les droits du jeu après une si longue période - Ocean Software n'existe plus depuis longtemps. La publication a été rendue possible grâce à Thalamus Digital Publishing, une société spécialisée dans les jeux rétro.

Dans les années 80, il n'était pas rare que les jeux soient programmés, voire entièrement développés, par une seule personne. Même «Return to Blacktooth» est essentiellement l'œuvre exclusive de Colin Porch. Seules la musique et quelques petites choses comme l'écran de chargement ont été apportées par d'autres.

C'est ainsi que nous voyons Porch jouer à son propre jeu, devant un Atari ST avec un écran à tube cathodique et un joystick qu'il tient en l'air comme une manette moderne. Il y a des choses auxquelles il faut donner du temps

Photo d’en-tête : Capture d'écran itv

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