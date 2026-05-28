Nouveautés + tendances 4 0

"Songs of the Past" annoncé : "Witcher 3" aura un nouveau DLC en 2027

Debora Pape Traduction : traduction automatique 28/5/2026

Onze ans après la sortie de "The Witcher 3", CD Projekt Red a annoncé une troisième extension majeure de l'histoire appelée "Songs of the Past".

«The Witcher 3» a déjà onze ans, et la dernière extension «Blood and Wine» en a dix. Le studio de développement CD Projekt Red (CDPR) fêtera cet anniversaire le 28 mai avec un stream anniversaire. Il y a un an, le studio avait déjà fait parler de lui avec une impressionnante démo technique de «Witcher 4», actuellement en développement. On aurait pu penser que le thème «Witcher 3» était clos.

Nouveautés + tendances CD Projekt Red présente une impressionnante démo technique de The Witcher IV Domagoj Belancic 75 58

Mais il n'en est rien : CDPR a annoncé une nouvelle extension intitulée «Songs of the Past» pour «Witcher 3» https://www.thewitcher.com/pl/en/news/51960/announcing-the-witcher-3-wild-hunt-songs-of-the-past. Des rumeurs avaient déjà circulé fin 2025. «Songs of the Past» devrait sortir en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S et vous fera incarner Geralt von Riva pour chasser à nouveau des monstres. CDPR n'a pas encore communiqué sur le scénario. Des informations concrètes devraient suivre à la fin de l'été.

L'intrigue n'a pas encore été dévoilée

Le nom «Songs of the Past» pourrait, au lieu d'une grande quête centrale, mettre en scène des histoires épisodiques du passé de Geralt, par exemple de son époque Kaer-Morhen. Le barde Rittersporn encadrera peut-être les épisodes par des chansons et des ballades. Le DLC pourrait également faire le lien avec «Witcher 4» avec Ciri dans le rôle principal. Cela permettrait de conclure l'histoire de Geralt dans un dernier grand chapitre.

Le monstre que l'on voit derrière Geralt sur l'artwork d'annonce n'est pas connu sous cette forme dans un jeu précédent. Il fait penser à un rôdeur, mais n'a pas le crâne de cerf caractéristique. Il pourrait s'agir d'un autre type d'esprit des bois ou d'une créature corrompue par une malédiction.

Geralt est à nouveau confronté à des compagnons hostiles.

Source : CDPR/Fool’s Theory

CDPR développe le nouveau contenu en collaboration avec Fool's Theory. Le studio polonais emploie de nombreux anciens développeurs de «Witcher», dont le directeur général Jakub Rokosz, qui a travaillé comme concepteur de quêtes sur «Witcher 3» et «Witcher 2».

Photo d’en-tête : CDPR/Fool’s Theory

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







