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Lego reconstruit la Sega Mega Drive en kit rétro

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 7/5/2026

La Sega Mega Drive est livrée en modèle d'affichage avec deux manettes, une cartouche et un Sonic Easter Egg caché.

L'une des consoles les plus marquantes de l'ère 16 bits a droit à son propre set Lego. Le fabricant de jouets danois élargit son assortiment de matériel de jeu nostalgique et se consacre désormais à Sega. La Mega Drive nouvellement annoncée apparaît sous la forme d'un modèle compact de briques de construction. Au début des années 90, la console était au cœur de la guerre des consoles avec Nintendo et a fait de Sonic l'un des personnages les plus connus de l'histoire du jeu vidéo.

Qu'est-ce que le coffret contient ?

Le kit porte le numéro 40926 et contient 479 pièces, deux manettes amovibles et un module de jeu qui peut être retiré de la console. La console terminée mesure environ 16 centimètres de large, 12 centimètres de profondeur et 4 centimètres de hauteur. Les deux manettes mesurent environ deux centimètres de haut et huit centimètres de large, selon Lego, et la longueur d'environ 24 centimètres est due aux câbles suggérés.

Sonic n'est pas absent non plus. Le hérisson bleu est représenté sur la cartouche et Lego cache un petit portrait de lui à l'intérieur de la console.

Mega Drive ou Genesis : vous avez le choix

En outre, l'ensemble est flexible en termes d'assemblage. La Lego Mega Drive est livrée avec des pièces supplémentaires pour que vous puissiez la transformer à tout moment en design américain.

Il y a une raison historique à cela : au Japon, la console est apparue en 1988 sous le nom de Mega Drive. En Amérique du Nord, Sega l'a commercialisée en 1989 sous le nom de Genesis, car le nom Mega Drive n'y était pas libre d'utilisation pour des raisons de droit des marques.

Le fait que la Mega Drive soit plus un petit modèle d'affichage qu'un objet de collection est démontré par son prix. Ainsi, Lego n'a pas utilisé de briques imprimées coûteuses et a préféré utiliser des autocollants bon marché pour les logos, les inscriptions et les détails.

Prix et classement

À 39,99 euros pour 479 pièces, le set se situe dans le segment inférieur à moyen des produits Lego sous licence. En termes purement mathématiques, le prix des pièces est d'environ 8,3 centimes d'euro par brique. De nombreux modèles de jeux comparables - comme le Nintendo Entertainment System (NES) et la Atari 2600 - sont nettement supérieurs. Le Game Boy se situe à un niveau de prix similaire, mais offre un équipement plus élaboré avec moins de pièces.

Lego indique le 1er juin 2026 comme date de commercialisation officielle. On ne sait pas si le set sera également disponible chez nous au même moment. Je vous tiendrai au courant.

Photo d’en-tête : Lego / Sega

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