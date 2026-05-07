Nouveautés + tendances 1 0

Surprise - Nintendo annonce un nouveau "Star Fox" pour la Switch 2

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 7/5/2026

Nintendo annonce à la surprise générale un nouveau jeu "Star Fox" pour la Switch 2. Dommage : le retour de la série de jeux légendaires n'est qu'une réédition d'un vieux classique.

La rumeur circulait déjà dans les cercles d'initiés. Mais la révélation est tout de même surprenante : sans annonce préalable, Nintendo publie un Nintendo Direct «» et y présente un nouveau jeu «Star Fox». Il s'appelle ... «Star Fox». Le jeu sortira le 25 juin en exclusivité sur Switch 2.

Le premier jeu de la série de jeux de tir dans l'espace est sorti en 1993 sur la SNES. Il s'agissait du premier jeu pour la console à utiliser la puce «Super FX», qui permettait d'obtenir des graphismes polygonaux en 3D, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Plus récemment, Nintendo a négligé cette série de jeux légendaires. Après l'échec de la version Wii-U (2016), le pilote animalier Fox McCloud s'est fait discret.

Dans le film «Super Mario Galaxy», le renard a fait son grand retour - à la surprise de nombreux fans. Il est désormais clair qu'avec ce caméo, Nintendo n'a pas seulement fait du fan service, mais a habilement posé les bases marketing de son nouveau jeu.

Savants renards que vous êtes!

Fox McCloud ne fait pas vraiment partie de l'univers de Mario.

Source : Nintendo

Qu'est-ce qu'il y a dans le nouveau jeu?

Légèrement décevant : le nouveau jeu «» n'est qu'un remake du classique N64 «Lylat Wars» (ou : «Star Fox 64»). Après «Star Fox 64 3D» (3DS, 2001) et «Star Fox Zero» (Wii U, 2016), c'est la troisième fois que Nintendo offre une nouvelle version à ce jeu.

La disposition des niveaux reste la même - mais graphiquement, le jeu de tir a été entièrement repensé. Le jeu reste lui aussi inchangé. «Star Fox» est un jeu de tir sur rail dans lequel vous volez automatiquement à travers les niveaux. À des points prédéterminés, vous décidez de l'embranchement à prendre. Dans certains niveaux et combats de boss, vous volez de manière autonome dans une arène.

A la base, c'est toujours «Star Fox 64».

Source : Nintendo

Tirez sur les ennemis avec des lasers et des bombes, tout en évitant les projectiles adverses avec des manœuvres casse-cou.

Vous pouvez choisir de contrôler le jeu avec la fonction souris des manettes Joy-Con 2. Cool : la manette de réplique N64 de Nintendo pour la bibliothèque rétro en ligne de Nintendo est également prise en charge.

Avec un «Barrell Roll», vous renvoyez les tirs ennemis à l'expéditeur.

Source : Nintendo

Dans certains niveaux, vous serez aussi à la surface des planètes dans le «Landmaster» et sous l'eau dans le «Blue-Marine»-U-boat.

Le principe du on-rails reste le même au sol et dans l'eau.

Source : Nintendo

En plus de la campagne scénarisée, «Star Fox» propose également un mode Challenge avec des défis corsés. De plus, le mode Battle vous permet d'affronter d'autres pilotes dans des matchs en 4v4 - hors ligne, en ligne et avec Gameshare.

Un bonus bienvenu.

Source : Nintendo

Les personnages bavards de l'original sont également tous de retour. Dans les rôles principaux : Fox McCloud, le héros renard, Falco Lombardi, son rival oiseau, Slippy Toad, le technicien grenouille, et Peppy Hare, le stratège lapin.

Fox, Slippy et Falco, de gauche à droite.

Source : Nintendo

Comme dans l'original, le casting vous baratine pendant les batailles spatiales. Selon le producteur Yoshiaki Koizumi, les modèles de personnages sont volontairement plus réalistes et doivent être aussi proches que possible de leurs modèles animaux. De nouvelles cinématiques devraient vous permettre d'apprendre à mieux connaître les personnages.

Le casting animalier sert également de modèle pour de nouveaux avatars de chat de jeu. Lorsque vous jouez à Star Fox» sur «, vous pouvez vous faire passer pour Fox McCloud et compagnie dans votre camerafeed. La Switch 2 suit alors vos mouvements et vos expressions faciales et les transmet en temps réel aux modèles de personnages.

Amusant.

Source : Nintendo

Les perspectives du remake

Le célèbre leaker de Nintendo «Nate the Hate» a prédit l'annonce et la date de sortie d'un nouveau «Star Fox» dès le mois de mars https://www.youtube.com/watch?v=CnuTGIq5JzI.

Ce qui est particulièrement excitant, c'est qu'il ne devrait pas être le seul remake à sortir cette année. Selon Nate (et VGC), Nintendo travaillerait sur une nouvelle édition de «The Legend of Zelda : Ocarina of Time», prévue pour fin 2026.

Photo d’en-tête : Nintendo

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







