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Warhorse Studios annonce un nouveau "Kingdom Come" et un RPG "Seigneur des Anneaux".

Debora Pape Traduction : traduction automatique 20/5/2026

Sans tambour ni trompette, les experts en jeux de rôle de Warhorse Studio annoncent deux nouveaux jeux : une aventure "Kingdom Come" et un jeu de rôle en monde ouvert dans l'univers du "Seigneur des Anneaux".

« L'éditeur de jeux vidéo tchèque Warhorse Studios s'est forgé une réputation de développeur de jeux de rôle puissant grâce aux deux jeux Kingdom Come : Deliverance». Maintenant, sans drame - et sans plus de détails - ils lâchent la bombe sur X : Vous pouvez vous attendre non seulement à un nouveau jeu «Kingdom Come», mais aussi à un jeu de rôle qui se déroulera dans l'univers de Tolkien «Le Seigneur des Anneaux». Je suis très enthousiaste

Et surpris, car l'annonce est inhabituellement précoce. L'annonce tant attendue de «Kingdom Come : Deliverance 2» a eu lieu en 2024, six ans après la sortie du précédent opus. Et maintenant, un peu plus d'un an après la sortie du deuxième volet en février 2025, Warhorse lâche cette info au passage.

Jusqu'à présent, ce n'était que des rumeurs, maintenant c'est officiel

« La rumeur d'un jeu Le Seigneur des Anneaux» de Warhorse circule sur Internet depuis plusieurs mois. Aucune confirmation officielle n'a été donnée jusqu'à présent. Ce qui est également surprenant, c'est que le studio semble travailler simultanément sur deux titres majeurs, au lieu de se concentrer sur un seul comme c'était le cas auparavant.

Comme Insider Gaming l'a rapporté en octobre 2025, la rumeur veut qu'un investissement de 100 millions de dollars d'Abu Dhabi soit à l'origine de la spéculation sur le jeu «Le Seigneur des Anneaux». Un tel budget permet d'étoffer les équipes de développement

L'annonce de Warhorse Studios sur X.

Source : X/Warhorse

Warhorse ne donne pas plus d'informations sur les jeux. Il devrait y avoir un «Kingdom Come» aventure : Warhorse ne parle pas directement de «Kingdom Come : Deliverance 3» ni d'un jeu de rôle. Il se pourrait donc que le nouveau jeu adopte une nouvelle perspective ou se joue un peu différemment de ses prédécesseurs. Dans le même temps, le studio a souligné par le passé qu'il continuait à se concentrer sur les jeux de rôle.

En revanche, Warhorse décrit clairement le jeu «Mittelerde» comme un jeu de rôle en monde ouvert. Les rumeurs d'octobre faisaient état d'une aventure à la troisième personne dans la Terre du Milieu, «qui pourrait rivaliser avec 'Hogwarts Legacy'.» Reste à savoir si le jeu aura pour thème la Guerre de l'Anneau ou s'il reprendra une autre histoire de l'univers de Tolkien.

Fellowship Entertainment : «Kingdom Come : Deliverance» et «Le Seigneur des Anneaux» sous le même toit

La nouvelle intervient peu après une annonce de l'éditeur et propriétaire de Warhorse, le groupe de médias suédois Embracer Group. Ce dernier a publié quelques heures plus tôt une lettre ouverte à ses investisseurs. Le groupe avait racheté ces dernières années de nombreux studios de jeux, dont Warhorse en 2019 et les droits de jeux, de films et de merchandising en 2022 autour de «Le Seigneur des Anneaux», «La Terre du Milieu» et «Le Hobbit».

Dans la lettre ouverte, le président du conseil d'administration d'Embracer Group informe de la création d'une société cotée en bourse appelée «Fellowship Entertainment». Cette scission stratégique devrait permettre au nouveau segment d'activité de mieux se concentrer sur les grandes productions AAA et les marques importantes. Outre «Le Seigneur des Anneaux» et «Tomb Raider», «Kingdom Come : Deliverance» et la série de jeux Metro» « font partie de ces activités.

Photo d’en-tête : Warhorse Studios / "Kingdom Come : Deliverance 2

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