Un chercheur construit une clé USB absurde de la taille d'une assiette

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 3/2/2026

Vous pensez que les clés USB ne peuvent plus surprendre ? Alors vous ne connaissez pas encore ce projet d'un spationaute japonais. Celui-ci a construit une clé USB de la taille d'une assiette, mais qui ne stocke que 128 octets. Pourquoi ? Parce qu'il le peut.

Le passionné de technologie @dyd_Nao sur X s'est lancé un défi particulier : il a combiné une ancienne technologie de mémoire à noyau magnétique datant des années 1950 avec du matériel moderne. Le résultat est une clé USB qui, bien qu'elle ne soit pas du tout pratique, n'en est pas moins fascinante.

Comment fonctionne cette monstruosité

Au centre de la structure se trouve l'unité de stockage archaïque - une structure en forme de grille composée de minuscules anneaux de fer entourés de fil. Les anneaux magnétisés sont soit dans un état magnétique «Nord» soit «Sud» pour stocker des données. Autour, le bricoleur a installé des composants contemporains tels que des puces de commande, des amplificateurs et des LED. Un Raspberry Pi Pico prend en charge la fonctionnalité USB et s'occupe d'un processus de récupération spécial. Car c'est là que le bât blesse.

La pièce maîtresse, la mémoire à tores magnétiques, se trouve au centre.

La mémoire à tores magnétiques a une propriété curieuse : la lecture est destructive. Dès que vous récupérez des données, elles disparaissent. Le système doit ensuite les réécrire immédiatement. Certes, les informations stockées sont en principe non volatiles - un point positif. Mais l'autodestruction lors de la lecture relativise considérablement cet avantage. De plus, la capacité de 128 octets est ridiculement faible.

Une incursion dans l'histoire de l'informatique

La mémoire à tores magnétiques a servi de mémoire vive aux débuts de l'informatique. Elle a été utilisée pour la première fois sur l'ordinateur Whirlwind du MIT en 1953 et est restée la norme de 1955 jusqu'au début des années 70, malgré ses inconvénients majeurs : chère, inefficace et non évolutive, car partiellement tissée à la main. Intel a mis fin à cette ère en 1970 avec la puce DRAM 1103, qui était moins chère, plus rapide et plus dense.

L'énorme clé USB et sa minuscule capacité de stockage n'ont pas d'utilité pratique. Ce n'est pas le but. Le projet porte sur «Puis-je le faire ?» et non «Devrais-je le faire ?». C'est ce qui le rend génial.

Photo d’en-tête : X / @dyd_Nao

