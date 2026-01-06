13 en 1 : La station d'accueil Anker Nano dispose d'un hub USB amovible

Nouveautés + tendances
Le retour de XPS : un an après, la marque d'ordinateurs portables est de retour.
par Jan Johannsen
La station d'accueil Nano d'Anker n'apporte pas seulement de nombreux ports sur le bureau. Avec son hub USB amovible, elle offre également des connexions à emporter avec soi - y compris un lecteur de cartes.
La station d'accueil modulaire Anker Nano dispose d'un total de 13 ports, dont quatre peuvent être retirés pour servir de hub USB. En déplacement, il est possible d'ajouter un lecteur de carte et une connexion HDMI à un ordinateur portable. Sur le bureau, la station d'accueil peut alimenter jusqu'à trois écrans avec une résolution 4K
Un port DisplayPort et deux ports HDMI sans indication de version permettent de connecter jusqu'à trois écrans 4K à la Nano Docking Station. La sortie d'image, à 60 Hertz, est davantage destinée au travail qu'au jeu. Alors que sous Windows, chaque écran affiche sa propre image, tous les moniteurs externes affichent le même contenu sous macOS. La sortie d'image via les ports USB-C n'est pas possible.
En ce qui concerne l'alimentation, la station d'accueil accepte jusqu'à 140 watts via son bloc d'alimentation et transmet 100 watts à l'ordinateur connecté. Mais cela uniquement via le port USB-C à l'arrière. Les deux à l'avant sont nettement plus lents avec 7,5 watts.
En matière de transfert de données, le câble Ethernet atteint jusqu'à un gigabit par seconde (Gbps). Les ports USB-C atteignent cinq et dix Gbps. Le port USB-A en façade est à nouveau plus rapide pour le transfert de données et d'énergie que les deux ports situés à l'arrière.
Un lecteur de cartes SD et microSD ainsi qu'une prise audio pour casque ou microphone complètent l'offre de connectique.
L'interrupteur situé sur le dessus de la station d'accueil permet de libérer le hub USB. Il contient un port USB-C et un port USB-A, ainsi que les deux lecteurs de cartes situés à l'avant de la station d'accueil Nano. Sur son côté se trouvent un port HDMI et une prise USB-C pour l'entrée d'alimentation. Elle accepte jusqu'à 100 watts, dont jusqu'à 85 watts sont transmis à l'ordinateur via la fiche USB-C.
Il est également important de noter que seul le port HDMI du hub transmet des données vidéo. Ses ports USB n'en sont pas capables.
La station d'accueil Anker Nano (13-en-1) devrait être disponible à partir de la mi-janvier. Le prix de vente conseillé (PVR) est de 139,99 euros. Le fabricant n'indique pas de prix de vente conseillé pour la Suisse.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher