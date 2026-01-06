Nouveautés + tendances 27 2

13 en 1 : La station d'accueil Anker Nano dispose d'un hub USB amovible

La station d'accueil Nano d'Anker n'apporte pas seulement de nombreux ports sur le bureau. Avec son hub USB amovible, elle offre également des connexions à emporter avec soi - y compris un lecteur de cartes.

La station d'accueil modulaire Anker Nano dispose d'un total de 13 ports, dont quatre peuvent être retirés pour servir de hub USB. En déplacement, il est possible d'ajouter un lecteur de carte et une connexion HDMI à un ordinateur portable. Sur le bureau, la station d'accueil peut alimenter jusqu'à trois écrans avec une résolution 4K

13 ports sur le bureau

Un port DisplayPort et deux ports HDMI sans indication de version permettent de connecter jusqu'à trois écrans 4K à la Nano Docking Station. La sortie d'image, à 60 Hertz, est davantage destinée au travail qu'au jeu. Alors que sous Windows, chaque écran affiche sa propre image, tous les moniteurs externes affichent le même contenu sous macOS. La sortie d'image via les ports USB-C n'est pas possible.

Le hub USB est discrètement entouré de couleur.

En ce qui concerne l'alimentation, la station d'accueil accepte jusqu'à 140 watts via son bloc d'alimentation et transmet 100 watts à l'ordinateur connecté. Mais cela uniquement via le port USB-C à l'arrière. Les deux à l'avant sont nettement plus lents avec 7,5 watts.

En matière de transfert de données, le câble Ethernet atteint jusqu'à un gigabit par seconde (Gbps). Les ports USB-C atteignent cinq et dix Gbps. Le port USB-A en façade est à nouveau plus rapide pour le transfert de données et d'énergie que les deux ports situés à l'arrière.

Les ports de la station d'accueil en un clin d'œil.

Un lecteur de cartes SD et microSD ainsi qu'une prise audio pour casque ou microphone complètent l'offre de connectique.

Six connecteurs en déplacement

L'interrupteur situé sur le dessus de la station d'accueil permet de libérer le hub USB. Il contient un port USB-C et un port USB-A, ainsi que les deux lecteurs de cartes situés à l'avant de la station d'accueil Nano. Sur son côté se trouvent un port HDMI et une prise USB-C pour l'entrée d'alimentation. Elle accepte jusqu'à 100 watts, dont jusqu'à 85 watts sont transmis à l'ordinateur via la fiche USB-C.

Les connecteurs du hub USB en un clin d'œil.

Il est également important de noter que seul le port HDMI du hub transmet des données vidéo. Ses ports USB n'en sont pas capables.

Prix et disponibilité

La station d'accueil Anker Nano (13-en-1) devrait être disponible à partir de la mi-janvier. Le prix de vente conseillé (PVR) est de 139,99 euros. Le fabricant n'indique pas de prix de vente conseillé pour la Suisse.

