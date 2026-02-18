Nouveautés + tendances 12 7

Ugreen AI-NAS iDX6011 et iDX6011 Pro en détail - Core Ultra, IA locale et jusqu'à 196 TB

Martin Jud Traduction : traduction automatique 18/2/2026

Ugreen a teasé sa série de NAS AI en mai 2025. Tous les détails sont désormais disponibles, du matériel Core Ultra au traitement local de l'IA en passant par les prix.

Après avoir annoncé ses modèles de NAS AI l'année dernière, Ugreen fournit maintenant tous les détails sur les NASync iDX6011 et iDX6011 Pro. Parallèlement, il a lancé les préventes sur son propre site web, avant de lancer une campagne Kickstarter en mars. Plus tard dans l'année, les appareils devraient être commercialisés de manière régulière, les prix ont déjà été mentionnés dans un communiqué de presse, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée. L'expédition des appareils en prévente et Kickstarter est prévue pour mai 2026, selon Ugreen.

Processeurs ultra-core, mémoire vive importante et intelligence artificielle locale

Les nouveaux modèles sont présentés dans un boîtier en aluminium et sont basés sur la plate-forme Core-Ultra d'Intel avec GPU et NPU intégrés. Le iDX6011 utilise le Core Ultra 5 125H avec 14 cœurs et 18 threads. Le CPU délivre jusqu'à 33 TOPS, le GPU Intel Arc intégré jusqu'à 18 TOPS et le NPU Intel AI Boost atteint une performance d'IA jusqu'à 11 TOPS.

La façade du NASync iDX6011.

Source : Ugreen

Le modèle Pro s'appuie sur le Core Ultra 7 255H avec 16 cœurs et 16 threads. Le CPU délivre jusqu'à 96 TOPS, le GPU intégré Intel Arc 140T jusqu'à 74 TOPS et le NPU Intel AI Boost atteint une performance d'IA jusqu'à 13 TOPS.

Le NASync iDX6011 Pro possède également un écran tactile.

Source : Ugreen

La mémoire vive se présente sous la forme de LPDDR5X, 64 gigaoctets (Go) fixes sur le Pro, 32 ou 64 Go au choix sur le modèle de base. La RAM n'est pas extensible.

Ugreen intègre dans le système plusieurs fonctions d'IA exécutées localement. Il s'agit notamment d'Universal Search pour la recherche sémantique de fichiers, d'Uliya AI Chat en tant que LLM local pour les résumés et les traductions, d'AI Album pour la reconnaissance de photos et de modèles pouvant être entraînés, de Voice Memos pour les transcriptions et les cartes mentales et d'AI File Organization pour le tri automatique de fichiers. Des fonctions similaires peuvent en principe être mises à jour avec des outils tels que Immich (AI Album) sur d'autres NAS «» , à condition qu'une version native soit disponible ou que Docker soit disponible. Le système d'exploitation d'Ugreen a lui-même une bonne intégration de Docker.

Jusqu'à 196 TB de stockage et une large connectivité, y compris OCuLink pour cartes graphiques externes

Les deux modèles offrent six baies SATA et deux slots NVMe M.2, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 196 téraoctets (TB) de capacité. Un troisième slot M.2 NVMe dispose d'un SSD de 128 Go avec UGOS Pro préinstallé. Comme il est possible d'utiliser un autre système d'exploitation avec les modèles DXP (comme TrueNAS Scale ou Unraid), je suppose que ce sera également le cas ici.

Seule la version Pro dispose d'un port OCuLink.

Source : Ugreen

En ce qui concerne la connectique, Ugreen est généreux : Les deux NAS offrent deux ports 10 Gigabit Ethernet (RJ45), deux ports Thunderbolt 4 (ports USB-C) et deux ports USB 3.2 et 2.0 avec connecteur USB-A respectivement. Il y a également une sortie HDMI et un emplacement pour carte SD (4.0). À l'intérieur, tous les modèles disposent également d'un emplacement PCIe 4.0 x8 pour les cartes d'extension.

Le modèle Pro ajoute un port OCuLink à cet équipement. Il s'agit d'une connexion PCIe directe vers l'extérieur qu'Ugreen prévoit pour les GPU externes ou la mémoire rapide. C'est un peu la cerise sur le gâteau.

UGOS Pro et un écran tactile à l'avant

Le système d'exploitation est UGOS Pro, déjà utilisé par Ugreen sur la série DXP. La nouveauté est un écran tactile de 3,7 pouces à l'avant de l'iDX6011 Pro, qui affiche en temps réel la charge du CPU, du GPU et du NPU, les températures, l'état du réseau et l'état des disques. La version normale est livrée sans écran.

L'écran tactile vous montre ce qui se passe.

Source : Ugreen

UGOS Pro est accessible aux débutants et son utilisation rappelle fortement celle du DiskStation Manager de Synology. Grâce à la prise en charge intégrée de Docker, le système peut être étendu de manière flexible. Ugreen fournit également des mises à jour toutes les quelques semaines, ce qui profite sensiblement au jeune système d'exploitation. Aujourd'hui, dans l'application web d'UGOS, je peux facilement passer à Terminator dans une liste de fichiers en appuyant sur la touche T. Cela n'était pas possible l'année dernière lors de mon test du NASync DXP4800 Plus. Je suis également impressionné par le fait que je peux utiliser UGOS avec l'application pour smartphone «Ugreen NAS» presque aussi bien que dans le navigateur Web.

Prix et disponibilité

La prévente se fait exclusivement par le biais du fabricant. Pour l'iDX6011 Pro avec 64 Go de RAM, Ugreen annonce 1559 dollars en super early bird, 1819 dollars en early bird et 2599 dollars en prix public conseillé (PPC) pour une commercialisation ultérieure.

L'iDX6011 avec 64 Go de RAM est proposé à 1199 dollars en Super Early Bird, 1399 dollars en Early Bird et 1999 dollars en prix de vente conseillé. La version 32 Go coûte 999 dollars en Super Early Bird, 1189 dollars en Early Bird et 1699 dollars pour la vente au détail. Kickstarter sera lancé en mars 2026 et l'expédition devrait avoir lieu à partir de mai. Ugreen ne donne pas encore d'indications sur le lancement ultérieur de la vente au détail.

Ugreen a accepté de me fournir un échantillon de la version Pro. Un test détaillé suivra.

Photo d’en-tête : Ugreen

