Ayaneo Next 2 : des performances et un prix à faire frémir vos oreilles

11/2/2026

L'Ayaneo Next 2 s'adresse aux joueurs sur ordinateur de poche qui recherchent "le petit plus". Il laisse les autres ordinateurs de poche loin derrière grâce à son matériel haut de gamme. Mais ce bond en avant a un prix, tant sur le plan financier que sur celui du poids.

Les consoles de jeu portables vous dérangent-elles parce qu'elles n'offrent généralement que des graphismes moyens ? Alors vous faites partie du groupe cible d'Ayaneo. La société chinoise a présenté son nouvel ordinateur de poche haut de gamme Next 2. L'appareil Windows 11 surpasse aisément les autres ordinateurs de poche et se rapproche même des ordinateurs portables de jeu en termes de performances.

Mais pour cela, vous devrez mettre la main au portefeuille : Les prix commencent à 1799 dollars pour la variante avec 32 gigaoctets de mémoire vive et un téraoctet de stockage. Avec 64 gigaoctets de RAM et le même espace de stockage, il faut compter 2299 dollars US et pour la variante la plus puissante avec 128 gigaoctets de RAM et deux téraoctets d'espace de stockage, il faut même débourser 3499 dollars US.

Et ce sont les prix early bird les plus bas. Ayaneo utilise la plateforme de crowdfunding Indiegogo pour son financement. Vous pouvez y précommander l'appareil. Par la suite, les appareils coûteront parfois jusqu'à 900 dollars de plus. La livraison devrait avoir lieu en juin 2026.

Comparaison du matériel avec d'autres ordinateurs de poche

Les consoles portables s'adressent à différents groupes cibles. La Switch et la Switch 2 de Nintendo, par exemple, ne prétendent même pas vouloir briller avec le meilleur matériel. Le Steam Deck de Valve reste également en deçà de certains ordinateurs de poche Windows sur le plan matériel, mais il offre un logiciel plus confortable avec Steam OS basé sur Linux.

Un comparatif matériel s'impose néanmoins pour montrer la puissance de l'Ayaneo Next 2.

Le Next 2 sera disponible en noir et blanc.

Source : Ayaneo

Mémoire de travail et écran

Cela se voit déjà au niveau de la mémoire vive. Selon la variante, la nouvelle console d'Ayaneo embarque 32, 64 ou même 128 gigaoctets de RAM. La Steam Deck OLED n'a pas son mot à dire avec ses 16 gigaoctets et la Switch 2 encore moins avec ses douze gigaoctets. Certaines consoles portables Windows sont tout de même sur la ligne de départ avec 32 gigaoctets. Avec la RAM LPDDR5X, le Next 2 - tout comme la Switch 2 - utilise en outre une mémoire vive particulièrement rapide.

En termes d'affichage, le Next 2 surpasse presque tous les autres ordinateurs de poche. Avec une diagonale d'écran de 9,06 pouces (résolution de 2400 × 1504 pixels) et jusqu'à 165 Hertz, elle devance largement la Steam Deck OLED (7,4 pouces, 90 Hertz). La Switch 2, plus récente, marque des points avec 7,9 pouces et 120 hertz, mais n'offre que la technologie LCD.

Le OneXPlayer X1 Pro, qui se présente comme un ordinateur de poche, surpasse le Next 2 avec 10,95 pouces de diagonale d'écran, mais n'offre pas non plus la technologie OLED. De plus, l'écran du Next-2, avec jusqu'à 1155 Nits en crête, est bien plus lumineux que ses concurrents, qui affichent plutôt entre 500 et 1000 Nits.

Batterie et poids

La batterie du Next 2 est une véritable bombe, avec une capacité de 116 wattheures (Wh), soit plus du double de celle du Steam Deck OLED, qui est de 50 Wh. L'Asus Rog Ally X a tout de même une capacité de 80 Wh. Ayaneo ne précise pas combien de temps vous pouvez jouer avec. Si vous utilisez le matériel au maximum, la batterie ne durera que quelques heures malgré sa taille. Il convient également de noter que la capacité de la batterie est supérieure à la limite de 100 Wh généralement autorisée par les compagnies aériennes. Elle ne peut donc pas être embarquée sans autorisation spéciale.

Cette batterie géante contribue également au fait que le Next 2 n'est pas un poids plume. Il pèse 1,4 kg, soit presque trois fois plus que le Switch 2, qui pèse environ 530 grammes. Mon collègue Phil se plaint déjà du poids de 920 grammes de la Legion Go 2. Le Next 2 devrait donc rapidement provoquer des bras boiteux lorsque vous jouez. Il pèse environ deux fois plus que son prédécesseur, lancé en 2022, et plus que certains ordinateurs portables.

Processeur et mémoire

Pour le processeur, Ayaneo mise sur le dernier cri. Selon la variante, il s'agit de l'AMD Ryzen AI Max 385 ou Ryzen AI Max+ 395. Les deux sont des puces basées sur Zen 5 avec un puissant GPU Radeon intégré. Le Steam Deck OLED fonctionne encore avec un processeur Zen 2. Les architectures Zen-5 commencent à peine à s'imposer sur les ordinateurs de poche.

La capacité de stockage allant jusqu'à deux téraoctets de mémoire SSD n'est en revanche pas si exceptionnelle. Avec le matériel actuel, seule la Switch 2 reste loin derrière avec 256 gigaoctets de mémoire installée.

Bâtons d'effets de réverbération et bâtons TMR

Les gâchettes utilisent la technologie à effet Hall avec des capteurs magnétiques, qui fonctionnent ainsi sans usure et ne sont pas non plus soumis à la dérive des bâtons. Grâce au mécanisme Dual-Lock, vous pouvez bénéficier d'une course plus courte, par exemple dans les jeux de tir, ce qui permet d'obtenir un point de déclenchement plus rapide.

L'Ayaneo Next 2 est l'un des premiers ordinateurs de poche Windows à proposer des manettes TMR (Tunnel Magneto-Resistance) à couple réglable. La TMR permet une plus grande précision et une usure réduite. Grâce à cette technique, vous pouvez régler la résistance des sticks de manière individuelle.

En outre, il y a un pad directionnel, deux pavés tactiles, quatre boutons sur les épaules et à l'arrière, ainsi que d'autres boutons librement configurables à l'avant. Les ports incluent deux prises USB 4 Type-C et une prise audio de 3,5 millimètres. Deux ventilateurs devraient refroidir suffisamment le Next 2.

Qu'est-ce qui rend l'appareil si cher?

La puissance du matériel, inhabituelle pour un ordinateur de poche, fait grimper le prix.

L'un des points les plus coûteux est la mémoire vive. La RAM est généralement devenue beaucoup plus chère en raison de la forte demande liée au boom de l'IA. Rien que la RAM LPDDR5X pour la variante 128 gigaoctets coûte actuellement bien plus de 1000 euros / francs. Dans un flux , le directeur général d'Ayaneo, Arthur Zhang, a déclaré que les prix de la RAM avaient tellement augmenté pendant le développement que l'entreprise ne fait presque pas de bénéfices.

Le grand écran OLED très lumineux, le nouveau processeur AMD haut de gamme, la grande batterie et la puissance de refroidissement nécessaire se répercutent également sur le prix. Enfin, la petite quantité de l'appareil a également un impact sur l'étiquette de prix. Ayaneo fabrique des produits de niche pour les joueurs de poche les plus exigeants et ne produit donc pas de gros volumes comme Nintendo ou Valve.

Si vous n'avez pas l'argent nécessaire, vous pouvez aussi, comme ce bricoleur, modeler vous-même une console haut de gamme :

Photo d’en-tête : Ayaneo

