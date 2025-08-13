Nouveautés + tendances 77 25

Cette console portable est plus puissante que certains PC de jeu

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 13/8/2025

Cet ordinateur de poche ne fait pas dans la dentelle : avec une RTX 4090 et un Intel i9, il délivre des performances dignes d'un PC de jeu, le tout dans un boîtier portable.

Les ordinateurs de poche sont censés être compacts et mobiles. Un moddeur chinois a poussé ces termes à l'extrême. Il a construit un appareil portable si puissant qu'il peut même rivaliser avec les PC de jeu de bureau actuels. Il s'agit d'un GPU d'ordinateur portable Nvidia RTX 4090, intégré dans un boîtier de 12,5 pouces avec contrôleur intégré.

Le bricoleur chinois, qui se fait appeler en ligne «Qingchen DIY», a présenté son projet sur la plateforme Bilibili. Il utilise comme base un châssis du fabricant ODM Tongfang. Il est généralement utilisé pour les ordinateurs portables de jeu. Il y a ajouté deux sticks analogiques, un pavé directionnel, des boutons d'action et des boutons de fonction supplémentaires pour en faire un système de poche à part entière.

Un matériel de pointe pour les ordinateurs portables

A l'intérieur, on trouve un Intel Core i9-14900HX à 24 cœurs, flanqué d'un GPU de portable Nvidia GeForce RTX 4090 avec 9728 cœurs CUDA et 16 gigaoctets de VRAM. A cela s'ajoutent 64 gigaoctets de RAM DDR5-5600 et un disque SSD NVMe de 2 To. L'écran tactile IPS de 12,5 pouces offre une résolution 4K (3840 × 2160 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hertz.

A l'arrière, outre les fentes de ventilation, on trouve diverses interfaces pour HDMI, USB-A, USB-C, l'alimentation et un lecteur de carte SD.

Source : Qingchen DIY / Bilibili

Le système de refroidissement provient de l'ordinateur portable d'origine et maintient les températures sous contrôle selon «Qingchen»: à pleine charge, le GPU reste à un maximum de 72 degrés Celsius et le CPU à environ 67 degrés.

Les benchmarks dépassent les normes des ordinateurs de poche

Dans les benchmarks, l'appareil montre ce dont il est capable : «Cyberpunk 2077» tourne en 4K avec 60 à 70 FPS stables, «God of War» (2018) atteint plus de 100 FPS, parfois jusqu'à 120. Le GPU fonctionne alors avec une consommation de 174 watts. C'est nettement plus que ce que l'on pourrait attendre d'une console portable. L'écran est certes limité à 60 Hertz, les taux d'image plus élevés restent donc invisibles. Mais la réserve de puissance pour les jeux et les modes graphiques exigeants est clairement présente.

Une telle puissance a toutefois un prix : la batterie intégrée de 50 Wh ne dure que 15 à 20 minutes à pleine charge. L'appareil est donc techniquement portable, mais pratiquement dépendant d'une prise de courant. La taille et le poids sont également nettement supérieurs à ce que l'on attend d'un ordinateur de poche. Ce n'est pas un appareil mobile léger. « Qingchen» ne donne toutefois pas d'indications précises.

Photo d’en-tête : Qingchen DIY / Bilibili

