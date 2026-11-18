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Trois heures de « GTA 6 »

« GTA 6 » est enfin arrivé. Du moins pour les Kiwis ou ceux qui possèdent un compte néo-zélandais. Ce qui est notre cas. Regardez-nous semer le trouble à Leonida.

13 ans ! C'est le temps qu'il nous a fallu attendre pour que les dames et messieurs de Rockstar Games nous sortent la suite de « GTA 5 ». Les attentes sont au moins aussi gigantesques que les chiffres concernant le processus de développement. Un milliard de dollars américains aurait été englouti par « GTA 6 ». Environ 5000 personnes ont participé au développement. Nous découvrirons dans notre livestream si ces investissements portent leurs fruits.

Calendrier

Nous avons diffusé en direct de 12h à 15h sur Twitch et Youtube. « GTA 6 » sera débloqué en Nouvelle-Zélande à 12h, heure suisse. Avec notre compte kiwi, nous devrions également avoir accès au jeu à ce moment-là. La sortie officielle chez nous est prévue jeudi à minuit.

Concours

Simon, Domi et moi nous sommes mis sur notre trente-et-un pour le livestream. Si vous reconnaissez quels sont les trois personnages des captures d'écran officielles qui nous ont servi de modèle, vous avez la possibilité de gagner une version de « GTA 6 ».

Mise à jour : terminé Pour participer, envoyez un e-mail avec les trois captures d'écran correctes avant la fin du livestream à redaktion@digitecgalaxus.ch avec pour objet « Gewinnspiel GTA 6 ». Parmi tous les participants, nous tirons au sort un exemplaire de « GTA 6 » pour la PS5. Indiquez-nous de préférence votre nom et votre adresse, ainsi que si nous devons envoyer le code directement par e-mail ou si un envoi par courrier suffit.

Dans le dernier épisode de notre podcast Tech-telmechtel, nous parlons en détail de « GTA 6 ».

Nouveautés + tendances « Il n'y aura pas de deuxième jeu comme GTA 6 » Philipp Rüegg 6 likes 6 12 commentaires 12

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