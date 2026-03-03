Nouveautés + tendances 13 1

"Terminator : Survivors" survit - Les développeurs livrent une mise à jour après la faillite de Nacon

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 3/3/2026

Malgré le dépôt de bilan surprise de Nacon, "Terminator : Survivors" continue de vivre. Le studio milanais en charge du projet lève l'alerte et fournit de nouveaux détails.

La mise en redressement judiciaire de l'éditeur français Nacon a semé l'inquiétude dans l'industrie du jeu vidéo ces derniers jours. Plusieurs projets en cours semblaient soudain menacés, notamment «Terminator : Survivors», l'ambitieux jeu de survie en monde ouvert de Nacon Studio Milan.

Le studio milanais prend maintenant la parole avec une mise à jour détaillée sur Steam : le développement ne fait pas que se poursuivre. L'équipe fournit de nouveaux aperçus du contenu du jeu et de leur travail.

Ce qui se cache derrière la faillite de Nacon

L'élément déclencheur de la crise a été l'échec de la promesse de remboursement d'un emprunt de 43 millions d'euros auprès de la société mère Bigben Interactive. Un consortium de banques a refusé son soutien à court terme, de sorte que Bigben n'a pas pu honorer la somme due. Les difficultés financières qui en découlent ont un impact massif sur Nacon.

Nacon a depuis officiellement reconnu ne plus pouvoir faire face à ses obligations à court terme. La procédure de redressement judiciaire engagée place l'entreprise sous protection judiciaire, tandis que le tribunal de commerce de Lille décidera début mars de la période d'observation maximale de 18 mois. Durant cette période, un plan de restructuration doit voir le jour, dont l'issue est encore totalement incertaine.

Le studio lève l'alerte - et se présente

Malgré les turbulences économiques, Nacon Studio Milan se montre optimiste. Dans son post Steam, l'équipe, qui travaille à Milan depuis neuf ans et trois titres publiés, décrit sa passion pour la franchise «Terminator» et explique ce qui devrait différencier «Terminator : Survivors» des autres adaptations.

Un environnement en monde ouvert dévasté dans «Terminator : Survivors». Selon le développeur, la crédibilité de l'univers du jeu est essentielle à l'atmosphère du jeu.

Source : Nacon Studio Milan

Le jeu devrait reposer sur trois piliers centraux : un monde ouvert fait main, une nouvelle histoire indépendante qui respecte néanmoins le lore des deux premiers films «Terminator», et un design particulièrement bien pensé du T-800 comme adversaire implacable. Le studio insiste sur le fait de rendre la menace des machines tangible et cohérente. Quiconque aperçoit les yeux rouges d'un T-800 à l'horizon ne doit pouvoir que fuir, se cacher ou mourir.

La mise à jour se termine par l'annonce de nouveaux posts pour début avril, dans lesquels l'équipe prévoit d'aller plus loin dans le worldbuilding et de montrer les premiers contenus de gameplay. Il est également déjà possible de s'inscrire à des playtests fermés.

Un changement de cap radical : du multijoueur au solo

Déjà en décembre 2025, le studio avait opéré un profond changement de stratégie. Après des mois d'essais en interne et de discussions avec les joueurs, le studio avait décidé de supprimer le mode multijoueur coopératif.

La raison : C'est le seul moyen de recréer le sentiment authentique de Terminator avec le meilleur gunplay possible et une structure d'exploration cohérente. L'atmosphère et l'intransigeance créative doivent primer sur «Fonctionnalités tendance».

Barricades, décombres et éclairage d'urgence : chaque environnement doit, selon les développeurs, capturer le sentiment des premiers films «Terminator».

Source : Nacon Studio Milan

Pas de date de sortie, mais une direction claire

Nacon Studio Milan ne donne toujours pas de date de sortie précise. À l'origine, «Terminator : Survivors» devait être lancé en accès anticipé sur PC en 2025 et être disponible sur consoles à une date ultérieure. Fin 2025, le studio a cependant repoussé le titre à une date indéterminée et supprimé la phase d'accès anticipé au profit d'une bêta fermée.

Photo d’en-tête : Nacon Studio Milan

