Le photographe de guerre Nick Ut poursuit Netflix en justice

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 3/3/2026

Le documentaire Netflix "The Stringer" met en doute la paternité d'une célèbre photo de guerre. Le photographe concerné porte désormais plainte contre le service de streaming pour diffamation.

Le photojournaliste Nick Ut a porté plainte en France pour diffamation contre Netflix et la VII Foundation. C'est ce que rapporte https://petapixel.com/2026/03/02/nick-ut-files-lawsuit-the-stringer-vii-foundation-defamation/ le magazine professionnel «PetaPixel». Le motif de la plainte est le documentaire «The Stringer». Il met en doute la paternité d'Ut sur la photo de guerre mondialement connue «The Terror of War» et l'attribue à un pigiste jusqu'alors inconnu.

Avec la plainte déposée en France, le conflit se déplace du débat public à la salle d'audience. Ut accuse Netflix France et la VII Foundation de le présenter comme «menteur éhonté» qui a construit sa carrière sur une image «volée». Ses avocats affirment que la combinaison du cadrage d'enquête et de l'intensification dramatique dans «The Stringer» détruit durablement la réputation d'Ut, son intégrité et son héritage humanitaire.

La France a été choisie comme juridiction d'une part parce que certaines parties du film y ont été produites, que le documentaire est disponible en français et que la VII Foundation a un bureau dans le sud du pays. D'autre part, la loi pénale française permet à une personne concernée de faire citer les auteurs présumés devant un tribunal correctionnel sans enquête préliminaire. Ut demande 100 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 20 000 euros pour couvrir ses frais de procédure.

Gary Knight, PDG de VII Foundation et protagoniste du documentaire de Netflix.

Source : Netflix

Le film a suscité de vives réactions

«The Terror of War» a été réalisé en 1972 et montre Phan Thi Kim Phuc, alors âgée de neuf ans, nue et hurlant dans une rue. L'image est devenue un symbole de la cruauté de la guerre du Vietnam, a valu à Ut le prix Pulitzer et le World Press Photo Award et a lancé sa carrière de photographe à succès. Pendant plus de cinq décennies, sa qualité d'auteur a été considérée comme indiscutable.

«The Stringer» est disponible sur Netflix depuis novembre 2025 et présente une image différente. L'ancien rédacteur photo d'AP, Carl Robinson, affirme que son patron, Horst Faas, lui a demandé en 1972 de modifier la paternité de l'œuvre. Le véritable auteur serait un pigiste du nom de Nguyen Thanh Nghe. Des analyses médico-légales et une reconstruction en 3D prouveraient qu'Ut n'était pas à la bonne position au moment de la prise de vue. En outre, l'image proviendrait plutôt d'un appareil Pentax que du Leica de Ut.

Une image fixe tirée d'un film montre le prétendu véritable auteur, Nguyen Thanh Nghe.

Source : Netflix

Les réactions au film ont été vives dès sa première projection au festival de Sundance en janvier 2025. L'agence de presse AP a fait enquêter sur l'affaire en interne. L'analyse a conclu qu'il existait des indices, mais pas de preuves suffisantes pour retirer la paternité du film à Ut. AP continue donc de maintenir sa position. En revanche, World Press Photo a suspendu la paternité et ne l'attribue actuellement à personne.

Le film a été largement critiqué dans le secteur, car il présente une argumentation unilatérale, ne donne pas la parole aux principaux témoins de l'époque et mise sur une mise en scène émotionnelle. Plusieurs personnes impliquées sont aujourd'hui décédées et ne peuvent donc pas apporter de réponse. Dans le cadre d'une campagne de solidarité, des centaines de photojournalistes ont demandé le rétablissement de la paternité de Nick Ut dans une lettre ouverte adressée au World Press Photo.

Photo d’en-tête : Shutterstock

