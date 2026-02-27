Nouveautés + tendances 28 27

Netflix se retire de la course : Paramount gagne la bataille des milliards pour Warner

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 27/2/2026

Netflix renonce à Warner et cède à Paramount l'une des archives média les plus précieuses au monde. Ce retrait met fin à une guerre d'enchères de plusieurs milliards de dollars et modifie fondamentalement l'équilibre des forces dans le secteur du streaming.

La plus grande guerre d'enchères de l'histoire récente d'Hollywood est terminée. Netflix se retire. Pas de retouches, pas de bluff final, pas de «All-in». C'est ce qu'annonce officiellement le géant du streaming. Il laisse ainsi le champ libre au studio historique Paramount Skydance.

Ce qui ressemble à une sobre annonce financière est en fait un changement tectonique dans la structure du pouvoir de l'industrie du divertissement.

Que s'est-il passé?

En décembre encore, la bonne affaire semblait scellée. Netflix allait payer 27,75 dollars par action en cash, soit un total de 82,7 milliards de dollars dette comprise. Warner Bros, avec HBO, le studio de cinéma, DC et ses immenses archives, devait être intégré à l'empire Netflix. En revanche, l'activité de télévision linéaire, qui comprend notamment la chaîne d'information CNN, aurait été scindée.

Nouveautés + tendances Netflix rachète Warner Bros : le plus grand bouleversement du streaming de tous les temps commence par Luca Fontana

Mais la Paramount a persisté. Après plusieurs tentatives - et même un procès - le studio a présenté une offre améliorée : 30 à 31 dollars par action pour l'ensemble de l'entreprise, activités de télévision linéaire incluses, et également entièrement en numéraire. A cela s'ajoute un «Ticking Fee» en cas de retard et la prise en charge des 2,8 milliards de dollars de frais de résiliation par rapport à la bonne affaire déjà décidée par Netflix.

Nouveautés + tendances La bataille pour Warner Bros. est à nouveau ouverte par Luca Fontana

Le conseil d'administration de Warner a officiellement classé ce paquet il y a quelques jours comme « supérieur» et a donné à Netflix la possibilité de suivre dans les quatre jours. Mais Netflix a renoncé .

Les co-PDG du géant du streaming, Ted Sarandos et Greg Peters, expliquent que la bonne affaire «n'est plus financièrement intéressante». Et ils soulignent : La transaction a toujours été un «nice to have», pas un «must have». .

«Nice to have»? Pas tout à fait.

Cette formulation sonne comme une froide raison. Mais c'est aussi une question de relations publiques. Si la bonne affaire avait été conclue, Netflix n'aurait pas simplement grandi - le groupe serait devenu probablement le propriétaire de contenu le plus puissant du divertissement moderne. Netflix, HBO, Warner Bros, DC, «Harry Potter» - tout cela sous l'égide du service de streaming déjà le plus important au monde. Ce n'est pas une question secondaire.

En même temps, c'est vrai : Le prix était énorme. Une bonne affaire purement en espèces aurait endetté massivement Netflix. La marge de manœuvre financière en cas d'erreur aurait été drastiquement réduite. Des erreurs de planification, des flops coûteux ou des erreurs stratégiques auraient fait mal beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas pour rien que l'on a parlé ces dernières semaines de Netflix'«All-in».

La nervosité était visible. L'action Netflix s'est retrouvée entre-temps sous pression, les investisseurs craignant que le groupe ne se fasse absorber. Le fait que le titre ait nettement progressé après l'annonce du retrait en dit long. Sarandos a raison : à un moment donné, il faut rester discipliné. Néanmoins, l'idée de ce qui aurait pu se passer devrait le tarauder encore un moment.

Et là, ça devient politique

Si les autorités de régulation donnent leur accord, l'un des studios les plus traditionnels d'Hollywood passerait aux mains de Paramount Skydance. Derrière cela se cache aussi une histoire politique.

Car l'activité de télévision linéaire de Warner comprend également CNN, l'une des chaînes d'information américaines les plus critiques à l'égard de Trump. Il y a quelques jours, le président américain a d'ailleurs rappelé sa position sur la chaîne. «Je ne parle pas de CNN. It's fake news», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse alors qu'une journaliste de CNN voulait lui poser une question.

Le contexte : derrière Paramount se trouve la famille Ellison. Et Larry Ellison est considéré comme un proche de Trump. Les critiques et les détracteurs craignent que sous ce parapluie, l'indépendance éditoriale de CNN soit également mise sous pression. Trump avait déjà annoncé en décembre qu'il interviendrait dans l'examen réglementaire de l'acquisition - une procédure très inhabituelle.

Un groupe Netflix-Warner aurait principalement suscité des inquiétudes en matière de concurrence, car il aurait créé un monopole de contenu sans précédent. Une structure Paramount Warner, en revanche, déplace le débat vers la politique. Il ne s'agit pas seulement de parts de marché dans le streaming, mais d'influence.

Qu'est-ce que cela signifie pour Hollywood?

Au-delà des parts de marché et de la politique, il y a une troisième dimension : l'emploi. Le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a souligné dans sa déclaration qu'il avait dirigé Warner en tant que «gardien puissant de marques iconiques» et qu'il avait préservé et créé «emplois dans le paysage de la production américaine». Cela fait bien sûr partie de la rhétorique des négociations. Mais c'est aussi une indication de l'endroit où se situent les préoccupations.

Derrière Paramount se trouve la famille Ellison, un centre de pouvoir qui est étroitement lié à Oracle - un groupe qui investit actuellement des milliards dans l'infrastructure d'intelligence artificielle et se positionne comme l'épine dorsale de l'économie mondiale de l'intelligence artificielle. Quel est le rapport avec Hollywood ? Plus qu'il n'y paraît à première vue.

Nouveautés + tendances McConaughey et Caine cèdent leur voix à l'IA par Luca Fontana

Quand l'IA devient le cœur stratégique d'un groupe de médias, cela change les priorités. La post-production automatisée, la scénarisation assistée par l'IA, les décors virtuels, les voix synthétiques - beaucoup de ces choses sont techniquement possibles depuis longtemps et économiquement séduisantes. Un propriétaire fortement axé sur l'infrastructure et l'IA pourrait exploiter ces potentiels de rationalisation de manière plus conséquente qu'un service de streaming qui vit principalement de contenus créatifs.

Cela ne signifie pas que la Paramount va automatiquement supprimer des emplois en masse. Mais à Hollywood, on craint de plus en plus que l'efficacité ne prenne le pas sur la culture créative sous un toit plus axé sur la technologie.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 28 personne(s)







