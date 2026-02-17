Nouveautés + tendances 6 0

La bataille pour Warner Bros. est à nouveau ouverte

18/2/2026

La bonne affaire Netflix tient - pour l'instant. Mais Paramount fait à nouveau monter la pression, propose plus d'argent et oblige Warner à se pencher à nouveau sur son rival. La guerre des enchères pour l'avenir d'Hollywood se poursuit, et le prix monte.

Qui avale qui - et jusqu'où le prix va-t-il encore monter ? Dans la guerre d'enchères pour Warner Bros Discovery, le conseil d'administration a certes rejeté la dernière solde de Paramount, mais il a accordé un dernier délai à son rival. C'est ce que rapportent notamment Bloomberg, Deadline et Reuters.

C'est nouveau. Et explosive.

Que s'est-il passé?

En janvier, l'affaire semblait entendue. Netflix et Warner Bros Discovery s'étaient mis d'accord sur une bonne affaire historique : Netflix allait payer 27,75 dollars par action Warner, et ce entièrement en cash. Netflix recevrait en échange les activités de studio et de streaming, de Warner Bros, donc également HBO et les plateformes associées. En revanche, l'activité de télévision linéaire classique, avec des chaînes comme CNN ou Eurosport, devrait être scindée.

Le montant total de la bonne affaire : environ 82,7 milliards de dollars. Par «Volume total», il ne faut pas seulement entendre le prix d'achat pur et simple, mais tout ce qui va avec, y compris les dettes reprises. En bref, c'est la somme que Netflix devra mettre sur la table au final.

Et c'est énorme. A l'avenir, le groupe aura beaucoup moins de marge de manœuvre financière pour faire des erreurs. C'est pourquoi beaucoup parlent de Netflix'«All-in».

Parallèlement, Paramount a tenté de torpiller la bonne affaire. D'abord avec une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour la entière entreprise. Puis avec plusieurs offres améliorées. Huit au total - toutes rejetées par le conseil d'administration de Warner.

Comme cela ne suffisait pas, Paramount a porté l'affaire devant les tribunaux et a demandé à voir les détails du contrat de Netflix. L'accusation : Warner n'a jamais expliqué de manière convaincante pourquoi Netflix était objectivement la meilleure option.

Qu'est-ce qui a changé?

Paramount présente maintenant sa neuvième offre : 30 dollars par action en cash - on parle même de manière informelle de 31 dollars. C'est donc plus d'argent par action que ce que Netflix propose actuellement. A cela s'ajoute ce que l'on appelle une «Ticking Fee». Il s'agit en fait d'une prime de retard : si la conclusion devait être retardée au-delà du 31 décembre 2026, Paramount verserait 0,25 dollar supplémentaire par action et par trimestre. En extrapolant, cela représente environ 650 millions de dollars par trimestre.

Et surtout, Paramount prendrait en charge les 2,8 milliards de dollars de frais de résiliation que Warner Bros Discovery devrait payer à Netflix si la bonne affaire avec le géant du streaming venait à capoter. Officiellement, Warner a certes rejeté cette solde. Mais dans le même temps, le conseil d'administration accorde un délai de sept jours à Paramount pour lui permettre de présenter sa «meilleure et finale offre». Un signal clair : la porte n'est pas tout à fait fermée.

C'est la vraie news.

La bonne affaire Netflix reste l'option privilégiée selon le conseil d'administration. Mais en accordant un dernier tour de table à Paramount, Warner déplace le curseur : il ne s'agit plus de savoir si la bonne affaire va basculer, mais de savoir jusqu'où le prix va monter. En effet, Netflix a contractuellement le droit de faire une meilleure solde aux mêmes conditions. Mais le géant du streaming est désormais contraint de le faire.

Pourquoi Warner Bros. écoute-t-il tout d'un coup ?

Parce qu'il ne peut pas se permettre, juridiquement et vis-à-vis de ses actionnaires, de ne pas examiner une offre plus élevée - même s'il veut rester avec Netflix au final. Lorsque Paramount a frappé à la porte de manière hostile en décembre avec 108,4 milliards de dollars, Warner Bros pouvait encore rejeter l'offre comme risquée et inférieure. La bonne affaire avec Netflix était en place, le conseil d'administration semblait déterminé, les fronts étaient clairs.

Aujourd'hui, la situation est plus complexe.

Premièrement: Paramount propose désormais plus d'argent par action - 30 dollars au lieu de 27,75. Peut-être même 31 dollars. Et également entièrement en espèces. A cela s'ajoute une prime de retard («Ticking Fee») et la volonté de prendre en charge les 2,8 milliards de dollars de frais de résiliation. Pour les actionnaires, c'est tout simplement plus intéressant.

Paramount propose désormais plus d'argent par action - 30 dollars au lieu de 27,75. Peut-être même 31 dollars. Et également entièrement en espèces. A cela s'ajoute une prime de retard («Ticking Fee») et la volonté de prendre en charge les 2,8 milliards de dollars de frais de résiliation. Pour les actionnaires, c'est tout simplement plus intéressant. Deuxièmement : Les investisseurs activistes font pression. Ils rappellent au conseil d'administration son devoir d'examiner sérieusement la meilleure offre économiquement parlant. Balayer d'un revers de main une offre en espèces plus élevée, c'est s'aventurer sur un terrain juridiquement glissant.

Les investisseurs activistes font pression. Ils rappellent au conseil d'administration son devoir d'examiner sérieusement la meilleure offre économiquement parlant. Balayer d'un revers de main une offre en espèces plus élevée, c'est s'aventurer sur un terrain juridiquement glissant. Troisièmement : La bonne affaire Netflix est signée, mais n'est pas encore effective. Les autorités antitrust de tous les principaux marchés doivent d'abord donner leur accord, les actionnaires également. Cela pourrait prendre encore un an ou deux. Et plus la procédure est longue, moins elle semble sans alternative.

Enfin, le ton a changé. Ce qui était auparavant une attaque hostile, qui mettait immédiatement le conseil d'administration sur la défensive, se présente désormais comme un paquet global calculé financièrement. Écouter ne veut pas dire approuver

Et pourquoi cette bataille pour Warner Bros. est-elle si explosive?

Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un studio. Il s'agit d'un rapport de force à l'ère du streaming - et d'une force politique explosive.

Une fusion entre Warner Bros. Discovery et Netflix densifierait radicalement le marché. Les films originaux de Netflix, HBO, Warner Bros, l'univers DC, «Harry Potter» - tout cela sous un même toit. Le service de streaming déjà le plus important au monde deviendrait une superpuissance incontestée en matière de contenu. Pour les autorités de régulation, ce serait un cauchemar : il y aurait encore moins de concurrence, plus de pouvoir de fixation des prix et une dépendance encore plus grande vis-à-vis d'une seule plateforme.

Une fusion avec Paramount ressemblerait moins, à première vue, à une domination technologique qu'à deux studios classiques réunis sous un nouveau toit. Plus de «Old Hollywood» en somme. Mais c'est justement là que commence l'explosivité politique.

Car la Warner possède également CNN - l'une des dernières grandes chaînes d'information américaines à s'être ouvertement positionnée de manière critique vis-à-vis de Donald Trump. Derrière Paramount se trouve à son tour la famille Ellison, et Larry Ellison est considéré comme un proche de Trump. Si Paramount devait gagner, CNN se retrouverait indirectement dans une structure de pouvoir qui est clairement située politiquement. A Washington, ce scénario suscite depuis longtemps la nervosité.

Ce qui ressemble donc à une compétition d'enchères classique est en réalité une lutte de pouvoir avec une dimension politico-médiatique. Car celui qui obtient la Warner n'obtient pas seulement des blockbusters et des abonnements de streaming, mais de l'influence.

Mon impression

Paramount a habilement mis la charrue avant les bœufs. Au lieu de se contenter de refus, ils font monter la pression petit à petit - financièrement et stratégiquement. Mais le studio manque de temps : le 20 mars, les actionnaires de Warner voteront sur la bonne affaire. C'est aussi pour cela que l'offre actuelle n'est pas seulement plus élevée, elle adresse précisément les points faibles de la bonne affaire Netflix : le risque, l'attente et l'incertitude.

On ne sait pas si Warner finira par changer d'avis. Mais le simple fait d'être prêt à discuter montre que la bonne affaire Netflix n'est pas aussi gravée dans le marbre qu'on a voulu nous le faire croire. La guerre pour l'avenir d'Hollywood est donc à nouveau ouverte - et elle pourrait devenir encore plus coûteuse.

Photo d'en-tête : Luca Fontana

