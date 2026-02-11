Nouveautés + tendances 28 8

"La Momie 4 : Fraser et Weisz reviennent - Sortie en mai 2028

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 11/2/2026

C'est officiel : Brendan Fraser et Rachel Weisz se glissent à nouveau dans leurs rôles cultes. Universal Pictures a officiellement confirmé le quatrième volet de la série "La Momie" - y compris la date de sortie et le nouveau duo de réalisateurs.

Les rumeurs allaient bon train depuis des mois, c'est désormais une certitude. Universal Pictures ramène l'une de ses franchises les plus populaires sur le grand écran. Le studio confirme officiellement que «La Momie 4» est en cours de réalisation. Pour les fans de la première heure, la nouvelle la plus importante est sans doute le retour des acteurs originaux Brendan Fraser et Rachel Weisz dans leurs rôles respectifs de Rick et Evelyn O'Connell

Ils ont tous deux signé leur contrat entre-temps. C'est ce que confirme Variety, citant des sources officielles du studio. Cela met fin à une attente de près de deux décennies pour une véritable suite à la série originale.

Il vous faudra cependant patienter encore un peu avant de revoir le duo dans les chambres funéraires égyptiennes. Universal Pictures a fixé la date de sortie officielle au 19 mai 2028. Le studio positionne ainsi le film comme un grand blockbuster estival, presque 29 ans jour pour jour après la sortie du premier volet.

Un nouveau départ après un reboot raté

Le retour de la franchise n'est pas le fruit du hasard. En 2017, Universal a tenté de réinventer «La Momie» dans le cadre d'un projet de «Dark Universe» avec Tom Cruise. Le projet a échoué, tant auprès du public que de la critique, et a enterré les plans de tout un univers commun de films de monstres. Brendan Fraser a commenté l'échec en 2022 en des termes très clairs : le reboot a surtout manqué de l'élément essentiel qui caractérisait les originaux - le plaisir.

John Hannah dans le rôle de Jonathan Carnahan aux côtés de Brendan Fraser et Rachel Weisz dans «La Momie». On ne sait pas encore s'il reviendra en 2028.

Source : Universal Pictures

La décision d'Universal de revenir au casting original est d'autant plus cohérente. Le nouveau film devrait être ce qu'on appelle une suite de l'héritage. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau départ qui ignore l'histoire précédente, mais d'une suite directe qui s'appuie délibérément sur la nostalgie et le capital émotionnel de la trilogie originale.

Le duo de réalisateurs derrière le remake de «Scream» prend les commandes

Le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, plus connus sous leur nom collectif «Radio Silence», sera aux commandes. Ils se sont récemment fait un nom en ressuscitant avec succès la série «Scream» et en réalisant le film d'horreur à succès «Abigail». Ils promettent de capturer le ton particulier des films originaux de Stephen Sommers : un mélange d'action frénétique, de dialogues humoristiques et d'épouvante bien dosée.

Bien que les détails de l'intrigue soient pour l'instant gardés sous silence, il a déjà été révélé que le scénario est signé David Coggeshall. Il devrait permettre à l'histoire de suivre de près la dynamique des deux premiers films. Brendan Fraser lui-même ne laisse planer aucun doute sur le fait que ce quatrième volet est pour lui une affaire très personnelle. Dans une interview accordée à l'agence de presse AP, il a déclaré :

Le film que je voulais faire n'a jamais vu le jour. Cela fait 20 ans que j'attends cet appel. Maintenant ? Il est temps de donner aux fans ce qu'ils veulent.

Deux lauréats d'un Oscar reviennent

Ce qui distingue le nouveau film «Mumie» des précédents volets, c'est que Brendan Fraser et Rachel Weisz sont tous deux devenus des acteurs oscarisés. Weisz a déjà remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2006 pour son rôle dans «L'éternel jardinier». Fraser a reçu le prix du meilleur acteur en 2024 pour sa performance dans le drame de Darren Aronofsky «The Whale». Un rôle qui a marqué son retour très remarqué après une longue absence.

Parallèlement, un projet de momie sans lien avec le précédent, réalisé par Lee Cronin, sortira en avril 2026 - sous le titre «The Resurrected» - avec Jack Reynor et Laia Costa dans les rôles principaux. Les deux films n'ont rien à voir l'un avec l'autre.

Photo d’en-tête : Universal Pictures

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 28 personne(s)







