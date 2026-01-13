Nouveautés + tendances 25 3

Drame autour de la bonne affaire Netflix-Warner : Paramount va devant les tribunaux

13/1/2026

L'accord historique sur le streaming se termine pour l'instant devant les tribunaux : Paramount poursuit Warner Bros Discovery et met ouvertement en doute la bonne affaire Netflix. Une acquisition d'un milliard de dollars tourne au coup de force politique et juridique.

Ce qui a commencé comme une méga-affaire historique se transforme de plus en plus en une bataille juridique permanente. A peine la poussière est-elle retombée sur le projet de rachat de Warner Bros par Netflix que Paramount déclenche la prochaine étape de l'escalade et se tourne vers les tribunaux. Il est reproché à Warner Bros Discovery de cacher à ses actionnaires des détails cruciaux sur la bonne affaire Netflix.

Le drame du streaming prend une nouvelle tournure. Et il devient de plus en plus personnel.

Ce qui s'est passé jusqu'à présent - la version courte

Netflix veut acheter Warner Bros Discovery. Plus précisément, les activités de studio et de streaming, y compris Warner Bros. Pictures et HBO, mais sans la division des chaînes de télévision linéaires comme CNN, Eurosport et Discovery Channel. Le prix d'achat convenu : 82,7 milliards de dollars. Une bonne affaire aux dimensions historiques qui ferait subitement de Netflix le service de streaming et le propriétaire de contenus le plus puissant du secteur - si Netflix ne l'est pas déjà.

Paramount, qui convoite également Warner Bros depuis des mois, ne l'accepte pas. Le groupe fraîchement fusionné autour de Skydance a donc lancé en décembre une offre hostile de 108,4 milliards de dollars sur Warner Bros. Discovery ensemble de la société. Hostile signifie que l'offre s'adressait directement aux actionnaires : ceux-ci devaient faire pression sur leur propre conseil d'administration et ainsi empêcher eux-mêmes la bonne affaire Netflix.

Il n'en a rien été. Dans un communiqué adressé aux actionnaires, le conseil d'administration de Warner a qualifié l'offre de «inférieure» et liée à «risques et coûts considérables». Il n'y a pas eu d'émeute. Warner a refusé en conséquence. Paramount a ensuite répliqué avec une offre améliorée. Mais Warner est resté fidèle à la bonne affaire Netflix.

Maintenant, l'affaire se retrouve devant les tribunaux.

La nouvelle escalade : Paramount va au tribunal

Paramount poursuit Warner Bros Discovery et demande en justice à avoir accès à des détails clés du contrat Netflix. Concrètement, il s'agit d'évaluer le solde et de savoir si l'offre de Netflix est réellement supérieure financièrement.

Le CEO de Paramount, David Ellison, s'exprime avec une virulence inhabituelle : Warner a donné de nombreuses raisons de ne pas vouloir négocier avec Paramount - mais n'a jamais expliqué pourquoi la bonne affaire de Netflix était objectivement meilleure. Une déclaration qui ressemble moins à de la mécanique juridique de précision qu'à une déclaration de guerre ouverte.

En outre, Paramount a l'intention de nommer ses propres candidats au conseil d'administration de Warner lors de sa prochaine assemblée générale. En effet, aux Etats-Unis, les soumissionnaires peuvent solliciter directement les votes des actionnaires. S'ils y parviennent, les administrateurs proches de la Paramount pourraient freiner la bonne affaire Netflix en interne, la faire réévaluer ou forcer un nouvel examen de l'offre de Paramount.

Pourquoi c'est dangereux pour Warner

Pour Warner Bros Discovery, cette action en justice est plus qu'ennuyeuse. Elle touche le groupe à un point sensible : la transparence vis-à-vis de ses actionnaires.

Paramount ne sème en effet pas le doute sur l'évaluation sans raison. Les autorités de la concurrence doivent d'abord approuver la bonne affaire et, par-dessus le marché, les actionnaires doivent encore approuver le projet de scission des chaînes de télévision linéaires. Ce n'est qu'alors que la vente à Netflix pourra être finalisée. Chaque point juridique secondaire prend du temps, et plus la bonne affaire Netflix est en suspens, plus il est difficile pour Warner de la vendre aux autorités antitrust comme étant sans alternative.

Et Netflix?

Pour Netflix, tout cela est avant tout gênant. Mais stratégiquement, le géant du streaming reste en pole position et a la volonté d'être patient : HBO, DC, Harry Potter, Warner Bros. Pictures - cet ensemble de contenus exploitables à l'infini n'est pas disponible une seconde fois dans la fenêtre de vente. Et Netflix le sait.

Mais plus le conflit s'intensifie, plus les zones d'ombre apparaissent : il est question de pouvoir de marché, de possibles augmentations massives des prix et de beaucoup moins de concurrence sur le marché déjà surchauffé du cinéma et du streaming. Des arguments que les autorités antitrust du monde entier entendent très attentivement.

Ironiquement, c'est aujourd'hui que HBO Max - qui fait également partie de Warner Bros - a été officiellement lancé en Suisse et en Allemagne. Ainsi, alors que les consommateurs commencent tout juste à regarder en streaming «The Pitt», «A Knight of the Seven Kingdoms» ou «One Battle After Another», on se dispute en coulisses pour savoir à qui appartiendra ce catalogue à l'avenir.

Un polar politique plutôt qu'une consolidation

Ce qui se passe ici n'est pas une lutte normale pour les synergies. Il s'agit d'une lutte de pouvoir hautement politique pour la souveraineté d'interprétation à l'ère du streaming.

Enfin, Paramount tente de gagner du temps et de semer le doute, sans être elle-même au-dessus de tout soupçon : Derrière le groupe se trouve justement Larry Ellison, un proche de Donald Trump. Si Paramount devait tout de même gagner, CNN, l'une des dernières chaînes d'information ouvertement critiques à l'égard de Trump, glisserait dans le giron du pouvoir politique de ce dernier - un scénario qui suscite depuis longtemps la nervosité à Washington.

On peut toutefois se demander si Paramount peut encore faire capoter la bonne affaire. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire ne sera pas réglée rapidement. Et plus le temps passe, moins Hollywood ressemble à une usine à rêves, mais plutôt à une salle d'audience très chère avec du pop-corn. En fait, ce n'est pas un si mauvais modèle pour une série politique sombre

