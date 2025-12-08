Nouveautés + tendances 36 14

Paramount attaque Netflix : Une méga-offre choc compromet l'accord Warner

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 8/12/2025

Ce qui a commencé comme une transaction "normale" de plusieurs milliards de dollars se transforme en un véritable thriller hollywoodien : Netflix veut Warner, mais Paramount contre-attaque avec une méga-offre hostile. Politique, pouvoir et milliards s'affrontent.

Parfois, c'est la réalité qui écrit les meilleurs thrillers économiques. Et cette histoire-là est garantie d'être un jour adaptée au cinéma : A peine Netflix a-t-il remporté vendredi le rachat des studios hollywoodiens Warner et de ses activités de streaming que Paramount contre-attaque en proposant plus de 108,4 milliards de dollars pour la totalité du groupe Warner Bros. Discovery. C'est ce que rapporte Reuters.

Il est donc clair qu'il ne s'agit plus depuis longtemps d'une simple compétition d'enchères, mais d'un empire médiatique complet avec toutes les chaînes câblées, les branches d'information et les actifs qui en font partie.

Qui fait des offres ? Que se passe-t-il en ce moment?

Paramount-Skydance, fraîchement fusionnée et soutenue financièrement par le milliardaire de la tech Larry Ellison, a fait lundi une offre hostile - ou hostile - à Warner Bros Discovery. Hostile signifie que Paramount s'adresse directement aux actionnaires en passant par le conseil d'administration - une démarche aussi inhabituelle que spectaculaire à Hollywood.

La différence essentielle : Netflix ne veut acheter que les activités de studio et de streaming, alors que Paramount veut la holding complète, y compris les chaînes de télévision linéaires comme CNN, TNT Sports, Discovery, les chaînes câblées et l'ensemble de l'écosystème Warner.

Pourquoi cette solde est-elle si explosive?

Parce que Netflix avait en fait déjà gagné : Après des semaines de bataille d'enchères, Warner a conclu vendredi une bonne affaire de 82 milliards de dollars avec Netflix - y compris un break-up fee de 5,8 milliards de dollars.

Mais la Paramount estime que la procédure est injuste et accuse même en interne la Warner de «Préjugés» contre son solde. Ainsi, le PDG de Paramount, David Ellison, a déclaré dans une interview à CNBC : «Il y a un préjugé inhérent contre nous. Nous nous battons pour nos propres actionnaires - et pour ceux de Warner Bros. Discovery.»

Pourquoi les politiciens s'en mêlent-ils maintenant?

Le président américain Donald Trump a posé ce week-end publiquement des questions sur l'offre de Netflix. Selon Bloomberg, il aurait rencontré le co-président de Netflix Ted Sarandos dès la mi-novembre - en lui indiquant que Warner devrait être vendue «au plus offrant».

La question se corse pour une autre raison : le principal bailleur de fonds de Paramount - et père du PDG David Ellison -, Larry Ellison, entretient des relations étroites avec l'administration Trump. Un motif politique potentiel apparaît donc soudain : si la Paramount l'emporte, CNN - l'un des critiques les plus virulents de Trump ces dernières années - se retrouvera automatiquement sous l'influence de la famille Ellison. A Washington, on peut littéralement entendre les sonnettes d'alarme : L'idée qu'un président puisse indirectement influencer la propriété de l'un de ses plus puissants adversaires médiatiques provoque une énorme nervosité politique.

Mais la bonne affaire Netflix fait également face à des critiques croissantes : Les syndicats et les députés mettent en garde contre les pertes d'emplois et la hausse des prix pour les consommateurs. Les autorités antitrust devraient également examiner attentivement une telle méga-affaire. Mais cela devrait également s'appliquer à la contre-offre de Paramount - après tout, deux des derniers grands studios hollywoodiens fusionneraient et occuperaient une position dominante sur le marché des studios classiques.

Quel est l'enjeu pour le monde du streaming?

En bref, tout. Avec Warner, Netflix aurait accès à DC, HBO, Warner Bros. Pictures et à l'un des plus grands catalogues de propriété intellectuelle de l'histoire du cinéma - un jackpot stratégique, notamment pour les jeux et le divertissement en direct.

Paramount, en revanche, se voit comme un candidat plus naturel «» : un studio plus ancré dans l'industrie cinématographique classique et qui déclencherait moins de changements radicaux sur le marché du streaming. C'est précisément cette opposition qui rend le débat politique si explosif.

Que va-t-il se passer ?

Reuters résume la situation : «L'acquisition de Warner Bros Discovery est loin d'être terminée. Il y aura d'autres twists et turns avant de voir la ligne d'arrivée.»

Netflix est toujours en pole position. Mais Paramount a repoussé la porte avec fracas - et a relancé la course. Hollywood ne pourrait pas mieux écrire cette histoire.

