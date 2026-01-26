Nouveautés + tendances 6 3

"Super Mario Galaxy" : L'adorable Yoshi fait sa première apparition active au cinéma

Debora Pape Traduction : traduction automatique 26/1/2026

Dans le nouveau film "Super Mario Galaxy", Yoshi fait sa première apparition active sur grand écran. La bande-annonce fraîchement publiée montre le petit dino aux côtés de Mario et Luigi.

Les fans de Yoshi auront une bonne raison d'aller au cinéma à partir du 1er avril : Le nouveau film «Super Mario Galaxy» débutera alors et Yoshi fera ses grands débuts sur grand écran. Dans une nouvelle présentation de Nintendo Direct, la société a montré la deuxième bande-annonce de la suite du célèbre Show.a href="/page/the-super-mario-bros-movie-ce-que-dit-le-film-et-la-rédaction-de-jeu-sur-le-nouveau-film-27143">«Super Mario» sorti en 2023. La star de la bande-annonce est le fidèle compagnon de Mario, le dinosaure Yoshi, qui n'apparaît pas dans le premier film.

Ou du moins n'apparaissait pas. La présence de Yoshi n'est pas une surprise totale : dans le générique de fin du premier film, on voit une courte scène avec un œuf de Yoshi sur le point de se briser. De nombreux fans ont interprété cela comme un indice d'une apparition plus importante de l'adorable saurien dans le nouveau film.

La nouvelle bande-annonce montre Mario et Luigi, boules de feu en main, pénétrant dans une construction en plein désert où ils pensent trouver un monstre dangereux. Au lieu de cela, ils rencontrent un Yoshi doré et apeuré qui se cache dans un tube. Les frères plombiers emmènent le petit avec eux et visiblement, le mini-dino jouera un rôle important dans la suite de l'histoire, puisqu'un Toad exprime son mécontentement de voir Yoshi, jusque-là totalement inconnu, faire désormais partie de l'équipage.

Dans la bande-annonce, Yoshi est très peu bavard et se contente de dire son nom. On ne sait pas encore s'il parlera davantage dans le film ni qui lui prêtera sa voix.

Yoshi se présente.

Source : Nintendo/Illumination Studios

D'une idée fixe à la coqueluche des fans

Après la bande-annonce, la légende du game design de Nintendo, Shigeru Miyamoto, père spirituel de «Super Mario», s'exprime en tant que producteur sur les films. «Depuis plus de 30 ans, Yoshi fait partie intégrante des aventures de Mario», récapitule-t-il le rôle de Yoshi. Le personnage est né lors du développement de «Super Mario World» (1990), de l'idée de faire chevaucher un petit dinosaure à Mario.

Le mignon petit saurien est rapidement devenu le favori des fans. C'est pourquoi Yoshi est devenu le protagoniste de sa propre série de jeux dès 1991 et apparaît depuis régulièrement dans d'autres jeux de l'univers «Mario».

Quel est le sujet du film ?

L'histoire est une suite directe du premier film, à la fin duquel le méchant Bowser est réduit à la taille d'un animal de compagnie maniable. La première bande-annonce introduisait déjà Bowser Jr., qui veut libérer son vieux maître de la captivité des plombiers, ainsi que la princesse Rosalina, qui doit être enlevée de son observatoire, connu dans les jeux Super Mario Galaxy» « . La princesse Peach et le magicien Kamek seront également de la partie.

En outre, les bandes-annonces regorgent de références à différents jeux de l'univers «Super Mario». Ainsi, outre Yoshi, la variante rose du dinosaure Netty - connue en anglais sous le nom de Birdo - fait son apparition et un court plan montre Baby-Mario et Baby-Luigi. Comme on peut s'y attendre avec «Galaxy», l'intrigue emmène les protagonistes bien au-delà du Royaume Champignon et les Lumas de Rosalina sont également de la partie.

Nintendo sait colorer «» : Grenouille-Luigi, Yoshi et Mario.

Source : Nintendo/Illumination Studios

Ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous allez assister à un spectacle haut en couleurs et en rires, qui offrira encore plus de fan-service après le succès du premier film «Mario».

Photo d’en-tête : Nintendo/Illumination Studios

