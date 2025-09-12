Nouveautés + tendances 4 0

"The Super Mario Galaxy Movie" : Nintendo annonce un nouveau film sur Mario

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 12/9/2025

Nintendo annonce une suite au film Super Mario Bros. Vous n'aurez pas à attendre longtemps.

« Dans le cadre d'une présentation Nintendo Direct», la société japonaise annonce, en collaboration avec Universal Studios, le «Super Mario Galaxy Movie». Vous pouvez voir la bande-annonce ici:

Le film, comme son prédécesseur, est produit par Illumination Studios en étroite collaboration avec Nintendo et le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto.

Comme son nom l'indique, «Super Mario Galaxy Movie» est une adaptation des jeux «Super Mario Galaxy», sortis à l'origine sur Wii - à mon avis les meilleurs jeux Mario jamais créés. Mario et ses amis se retrouveront donc dans l'espace. Mais selon Chris Meleandri, coproducteur du film pour le studio d'animation Illumination, il y aura aussi beaucoup d'autres références à l'histoire de plus de 40 ans du plombier emblématique.

Bryan Tyler signe à nouveau la bande-son du film. Le casting du précédent opus est également de retour : Chris Pratt (Mario), Anna Taylor-Joy (Princesse Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) et Kevin Michael Richardson (Kamek).

Les fans n'auront pas à patienter longtemps - le film sortira dans les salles de cinéma du monde entier en avril 2026. Il s'agit de l'attraction principale des célébrations du 40e anniversaire de «Super Mario Bros.». Le premier jeu de la série «Super Mario Bros.» est sorti le 13 septembre 1985 au Japon pour la Famicon (connue ici sous le nom de NES).

Pour vous faire patienter, Nintendo propose les deux jeux «Super Mario Galaxy» sur la Switch à partir du 2 octobre:

Photo d’en-tête : Nintendo / Illumination

