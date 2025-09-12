Nouveautés + tendances 3 4

Nintendo vient de présenter ces nouveaux jeux Switch 2

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 12/9/2025

Nintendo révèle dans une présentation "Direct" les nouveaux jeux qui sortiront prochainement sur la Switch et la Switch 2.

La Switch 2 est sur le marché depuis plus de trois mois maintenant. Depuis, Nintendo a sorti deux exclusivités : «Mario Kart World» et «Donkey Kong Bananza».

L'entreprise japonaise montre maintenant ce que les fans peuvent attendre d'autre dans les semaines et mois à venir. Mario, la mascotte de Nintendo, se voit offrir un nombre de jeux particulièrement élevé à l'occasion du 40e anniversaire de «Super Mario Bros.».

«Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2»

Nintendo ramène les deux classiques de la Wii «Super Mario Galaxy» et «Super Mario Galaxy 2». Les jeux ne semblent pas avoir subi de grosses modifications. Mais ils sont plus fluides et ont une résolution plus élevée que les originaux.

Dans cette nouvelle édition, il devrait y avoir quelques nouveaux contenus dans le livre de Rosalina - les fans se souviendront des bons moments passés à le lire. Particulièrement cool : Le livre devrait également être publié prochainement en tant qu'objet physique de collection.

Yoshiaki Koizumi, directeur des deux jeux, présente l'objet de collection.

De nouvelles figurines Amiibo seront également disponibles en février pour les deux jeux :

Le fait que ce soit justement les jeux «Super Mario Galaxy» qui soient réédités n'est pas un hasard. Nintendo annonce également dans le Direct qu'un nouveau film Mario sortira bientôt au cinéma. «The Super Mario Galaxy Movie» sortira en 2026. Vous trouverez toutes les informations sur le film dans cet article:

Date : 2 octobre

Lancement sur: Switch

«Mario Tennis Fever»

Les jeux Mario Sport sont «hit or miss». Si certains sont sensationnels, d'autres semblent avoir été créés à la va-vite avec peu de contenu. «Mario Tennis Fever» a l'air très, très prometteur dans sa première bande-annonce.

Mario et ses amis sont plus mobiles que jamais grâce à de nouveaux mouvements. Plus de 38 personnages sont disponibles, ce qui est plus que jamais. De plus, vous pouvez expérimenter différentes capacités spéciales offensives et défensives avec plus de 30 raquettes «Fever». Le pack Tennis est complété par divers modes de jeu et un mode Aventure dans lequel Mario et ses amis sont transformés en bébés.

Je me dis déjà que ce sera peut-être l'un des meilleurs jeux Mario Sport de tous les temps.

Date : 12 février 2026

Paraît sur: Switch 2

«Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Meetup à Bellabel Park»

L'un des meilleurs jeux Mario en 2D s'améliore encore sur Switch 2. «Super Mario Bros. Wonder» bénéficie d'une version Switch 2 aux graphismes améliorés et au contenu inédit. Le site «Bellabel Park» propose de nombreux nouveaux mini-jeux multijoueurs à découvrir. La partie solo devrait également réserver de nouvelles surprises - Nintendo n'a pas encore révélé lesquelles.

Mais ce n'est pas tout. Nintendo publie la fleur parlante du jeu en tant que pièce de collection physique. Bien sûr, la vraie «» parle aussi. Elle devrait apparaître au printemps 2026.

Qu'est-ce que la fleur va raconter?

Source : Nintendo

Vous pouvez lire ma critique de la version Switch 1 du jeu ici :

Date : printemps 2026

Paraît sur: Switch 2

«Yoshi et le Livre Mystérieux»

Le dernier jeu annoncé dans le cadre du 40e anniversaire de «Super Mario Bros.». Yoshi et ses amis trouvent un livre magique dans lequel sont emprisonnées de drôles de créatures. Ces créatures ont des pouvoirs spéciaux que Yoshi peut utiliser au cours de son aventure. C'est magnifique, on dirait un livre d'images. Je me demande si Mario y apparaît aussi?

Date : printemps 2026

Lancement sur : Switch 2

«Metroid Prime 4 : Beyond»

La dernière aventure intergalactique de Samus obtient enfin une date de sortie dans la nouvelle bande-annonce. Mais plus important encore, Samus aura une moto. S'il vous plaît quoi?!

La vidéo montre la chasseuse de primes au guidon de son bolide dans un immense désert, une première pour la série, habituellement connue pour ses labyrinthes étroits. En dehors de cela, il y a beaucoup d'action à la première personne qui a fait ses preuves. J'ai hâte que le jeu sorte.

Date : 4 décembre

Lancement sur : Switch, Switch 2

«Fire Emblem : Fortunes Weave»

La célèbre série de stratégie de Nintendo est de retour. La bande-annonce montre comme d'habitude des séquences d'animation superbes et des extraits de combats au tour par tour. Mais il faudra patienter jusqu'à la sortie du jeu.

Date: 2026

Paraît sur: Switch 2

«Hyrule Warriors : Age of Imprisonment»

Ce jeu Switch 2, déjà annoncé, obtient enfin une date de sortie. La bande-annonce montre de nouvelles scènes de la préquelle «Tears of the Kingdom»- y compris de nouvelles armes et de nouveaux personnages. Un mode écran partagé pour deux joueurs est également disponible. Gameshare est également pris en charge - deux personnes peuvent ainsi jouer ensemble avec une seule copie du jeu.

Date : 6 novembre

Lancement sur : Switch 2

«Pokémon : Pokopia»

Un nouveau jeu très inhabituel «Pokémon». Vous incarnez le Pokémon Ditto, qui se fait passer pour un humain. Votre but est de transformer un terrain vide en une nouvelle maison. Ditto apprend différentes attaques d'autres Pokémon et les utilise pour abattre des arbres, cultiver des légumes et fabriquer des objets. Plus l'environnement est beau, plus il attire de Pokémon. Cela semble prometteur et rappelle aussi un peu «Animal Crossing».

Date : 2026

Paraît sur: Switch 2

«Donkey Kong Bananza : DK Island + Emerald Rush»

L'excellent jeu de plateforme 3D de Nintendo mettant en scène Donkey Kong s'enrichit d'un DLC payant. Vous explorez l'île de DK en compagnie de Pauline. Un nouveau mode Roguelike est également disponible : «Emerald Rush». Fou . Encore plus fou : le DLC est disponible dès maintenant.

Vous pouvez lire notre critique du jeu principal dans cet article :

Date: dès maintenant

Paraît sur: Switch 2

«Pokémon Legends : Z-A Mega Dimension»

Le nouveau spin-off «Pokémon» « Pokémon Legends : Z-A» recevra lui aussi du contenu téléchargeable payant. Mais attendez... le jeu n'est pas encore sorti. Hein ? On ne sait pas encore très bien non plus ce qui se cache derrière ce DLC.

Date : après le lancement de «Pokémon Legends : Z-A» le 16 octobre

Lancement sur : Switch, Switch 2

«Resident Evil Requiem» et plus

C'est désormais officiel, le dernier jeu «Resident Evil» sortira également sur Switch 2. Nintendo présente une nouvelle bande-annonce avec des scènes de jeu inédites.

Mais ce n'est pas tout. «Resident Evil : Biohazard» et «Resident Evil Village» sortiront également sur la Switch 2 le 27 février, avec tous les DLC.

Date : 27 février 2026

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragon Quest 7 : Reimagined»

Le classique du jeu de rôle revient sous forme de remake - et il a l'air absolument fabuleux. Sorti à l'origine sur la première Playstation en 2000, ce JRPG est considéré comme l'un des plus grands «Dragon Quest» jeux jamais réalisés.

Date : 5 février 2026

Paraît sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fatal Frame 2 : Crimson Butterfly Remake»

Et un autre remake. Le classique de l'horreur «Fatal Frame 2 : Crimson Butterfly» est sorti à l'origine sur PS2 en 2003. La particularité de la série : vous êtes armé d'une caméra que vous utilisez pour vous défendre contre toutes sortes d'ennemis surnaturels.

Date : début 2026

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Danganronpa 2x2»

Vous voulez d'autres remakes ? Alors, avec «Danganronpa 2x2», il y a encore la réédition d'un classique. La nouvelle version du visual novel japonais propose une histoire retravaillée et un tout nouveau scénario.

Date : début 2026

Lancement sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hades 2»

La suite très attendue du hit indépendant surprise «Hades» est en accès anticipé sur PC depuis un certain temps. Le jeu obtient maintenant une date de sortie 1.0.

Date: 25 septembre

Paraît sur : Switch, Switch 2, PC

«Suika Game Planet»

Vous ne connaissez pas «Suika Game»? Alors il est grand temps de combler cette lacune. Ce jeu japonais est devenu viral sur Switch en 2023. J'ai moi aussi succombé à l'addiction - ce jeu est un pur crack. Aujourd'hui, le principe simple du jeu est étendu aux fruits qui tombent. Désormais, les personnages sucrés sont lâchés dans une bulle ronde plutôt que dans un entonnoir normal.

Date : fin 2025

Paraît sur : Switch, Switch 2

Le retour d'une légende

À la surprise générale, Nintendo a également annoncé le retour du Virtual Boy. Vous pouvez lire tous les détails dans cet article :

Ces jeux ont aussi été présentés

En plus des grands titres phares, des bandes-annonces de jeux déjà présentés, de titres plus petits ou de portages de titres sortis précédemment ont également été montrées - notamment dans de courts grésillements. Vous trouverez tous les autres jeux ici, dans l'ordre alphabétique:

