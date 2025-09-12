Nouveautés + tendances 5 6

Le plus grand flop de Nintendo, le Virtual Boy, est de retour

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 12/9/2025

Nintendo annonce le retour du Virtual Boy. L'obscure console sera incluse dans l'abonnement "Nintendo Switch Online" et recevra une réplique.

Dans le cadre d'une présentation «Nintendo Direct», la firme japonaise annonce de manière totalement inattendue le retour de la Virtual Boy. La console sera incluse dans l'abonnement «Nintendo Switch Online»

Vous pouvez voir la bande-annonce de ce drôle de retour ici:

Vous ne connaissez pas le Virtual Boy ? Cette étrange console de poche est apparue en 1995 au Japon et aux États-Unis. Avec seulement 770 000 unités vendues, il s'agit de l'un des plus gros flops de l'histoire de Nintendo.

La particularité du matériel : il permet de jouer en 3D. Le mauvais côté du matériel : l'écran provoque rapidement des maux de tête avec des tons rouges désagréables. De plus, l'utilisation du système est très compliquée avec ces drôles de pieds que l'on pose soit sur ses genoux, soit sur une table.

Yoshiaki Koizumi de Nintendo démontre l'inconfort du Virtual Boy.

Source : Nintendo

Les jeux de la console portable sont désormais réédités dans la bibliothèque rétro du «Nintendo Switch Online + Expansion Pak» abonnements pour la Switch et la Switch 2. Nintendo lance une réplique du Virtual Boy original. Les jeux ne seront pas jouables sans matériel supplémentaire.

La réplique n'est pas équipée d'un écran fixe. Au lieu de cela, vous pouvez insérer votre Switch ou Switch 2 dans le matériel. Les deux lentilles sont censées reproduire l'effet 3D de l'original.

La Switch est insérée par le haut dans la réplique.

Source : Nintendo

Nintendo va également publier un modèle en carton du Virtual Boy. Ainsi, vous pourrez peut-être contrôler les jeux rétros de manière un peu plus compacte et confortable.

Vous pouvez voir le modèle en carton à droite.

Source : Nintendo

Côté jeux, Nintendo présente «Mario's Tennis», «Galactic Pinball » et «Teleroboxer». D'autres jeux devraient également être disponibles par abonnement à une date ultérieure.

Même les grands fans de Nintendo n'auront jamais joué à nombre de ces jeux.

Source : Nintendo

« Les jeux sortiront le 17 février 2026 avec l'abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pak». Nintendo ne précise pas encore la date de sortie de la réplique et du modèle en carton du Virtual Boy.

Nous avons réparé le «véritable» Virtual Boy à la rédaction. Ou du moins, nous avons essayé. Vous trouverez ici les articles à ce sujet :

En coulisse Domi et le Virtual Boy de Nintendo par Kevin Hofer

vidéo En coulisse Virtual Boy de Nintendo, second épisode : quand un expert répare cette console mythique par Kevin Hofer

Photo d’en-tête : Nintendo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 5 personne(s)







