Le plus grand flop de Nintendo, le Virtual Boy, est de retour

Domi et le Virtual Boy de Nintendo
par Kevin Hofer
Nintendo annonce le retour du Virtual Boy. L'obscure console sera incluse dans l'abonnement "Nintendo Switch Online" et recevra une réplique.
Dans le cadre d'une présentation «Nintendo Direct», la firme japonaise annonce de manière totalement inattendue le retour de la Virtual Boy. La console sera incluse dans l'abonnement «Nintendo Switch Online»
Vous pouvez voir la bande-annonce de ce drôle de retour ici:
Vous ne connaissez pas le Virtual Boy ? Cette étrange console de poche est apparue en 1995 au Japon et aux États-Unis. Avec seulement 770 000 unités vendues, il s'agit de l'un des plus gros flops de l'histoire de Nintendo.
La particularité du matériel : il permet de jouer en 3D. Le mauvais côté du matériel : l'écran provoque rapidement des maux de tête avec des tons rouges désagréables. De plus, l'utilisation du système est très compliquée avec ces drôles de pieds que l'on pose soit sur ses genoux, soit sur une table.
Les jeux de la console portable sont désormais réédités dans la bibliothèque rétro du «Nintendo Switch Online + Expansion Pak» abonnements pour la Switch et la Switch 2. Nintendo lance une réplique du Virtual Boy original. Les jeux ne seront pas jouables sans matériel supplémentaire.
La réplique n'est pas équipée d'un écran fixe. Au lieu de cela, vous pouvez insérer votre Switch ou Switch 2 dans le matériel. Les deux lentilles sont censées reproduire l'effet 3D de l'original.
Nintendo va également publier un modèle en carton du Virtual Boy. Ainsi, vous pourrez peut-être contrôler les jeux rétros de manière un peu plus compacte et confortable.
Côté jeux, Nintendo présente «Mario's Tennis», «Galactic Pinball » et «Teleroboxer». D'autres jeux devraient également être disponibles par abonnement à une date ultérieure.
« Les jeux sortiront le 17 février 2026 avec l'abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pak». Nintendo ne précise pas encore la date de sortie de la réplique et du modèle en carton du Virtual Boy.
Nous avons réparé le «véritable» Virtual Boy à la rédaction. Ou du moins, nous avons essayé.
