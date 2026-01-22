Nouveautés + tendances 17 7

Nintendo présente une fleur parlante pour votre bureau

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 22/1/2026

Après le réveil "Alarmo", Nintendo présente la "fleur bavarde", le prochain gadget étrange pour votre maison.

Se souvenez-vous de la petite fleur bavarde et mignonne de «Super Mario Bros. Wonder»? Les bestioles végétales m'ont toujours encouragé avec des phrases motivantes dans cette aventure de plateforme.

La fleur du jeu.

Source : Nintendo / Youtube

Maintenant, Nintendo introduit les pom-pom girls virtuelles dans le monde réel avec un jouet. Bien que «Jouet» soit un peu trop prometteur. La Fleur du bavardage est un gadget à piles que vous placez chez vous et... vivre avec.

Qu'est-ce que la fleur peut faire?

Les fleurs bavardes sont faites pour bavarder. Si vous laissez la plante en plastique seule, elle se parle à elle-même environ deux fois par heure. Si vous appuyez sur le bouton situé à l'avant, elle vous parlera sur commande. En appuyant plusieurs fois, vous pouvez activer des phrases particulièrement rares. Quels sont les secrets de la plante ?

Pour désactiver le moulin à paroles, il suffit d'appuyer plus longtemps sur le bouton - mais au bout d'un moment, il se remet à parler tout seul. Nintendo promet que la fleur ne parlera pas la nuit. Mais par précaution, je me prépare déjà à une crise cardiaque si je suis réveillé à trois heures du matin par un sinistre soliloque en provenance du salon.

Et qu'est-ce que la plante raconte ? Elle vous dit s'il fait chaud ou froid grâce à un capteur de chaleur intégré, vous informe de l'heure qu'il est ou vous demande si elle est à l'abri de Bowser dans votre appartement. Lorsqu'elle est de bonne humeur, elle joue de la musique et attend de vous que vous appuyiez sur son bouton en rythme. Malheureusement, vous ne pouvez pas parler à la Fleur - elle ne fera jamais que des monologues.

Gare à la fleur qui me réveille de mon sommeil profond.

Source : Nintendo / Youtube

Au choix, vous pouvez aussi abuser de la fleur comme d'un réveil. Si vous le souhaitez, la plante se met à jacasser à certaines heures et vous tire du lit avec un «Guuuuten Morgen !». Si vous vous sentez seul, elle peut aussi vous souhaiter bonne nuit chaque soir avant de vous coucher «» . Doux.

La Fleur du bavardage est un véritable polyglotte. Elle maîtrise 11 langues, dont le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Elle sera disponible à partir du 12 mars directement dans la boutique My Nintendo. Les précommandes devraient débuter prochainement.

Pourquoi Nintendo fait-il cela?

L'étrange fleur fait partie des festivités organisées par Nintendo pour le 40e anniversaire ( !) de «Super Mario Bros». Pour célébrer cet anniversaire, Nintendo a prévu d'autres activités. Par exemple, la sortie du film «Super Mario Galaxy» (1er avril), «Mario Tennis Fever» pour la Switch 2 (12 février) et «Yoshi and the Mysterious Book» pour la Switch 2 (printemps).

Le site «Super Mario Bros. Wonder» sera également rafraîchi pour l'anniversaire. Le jeu d'origine de la fleur du bavardage recevra une mise à jour complète sur Switch 2 avec de nouveaux défis, des boss, un nouveau personnage de jeu (Rosalina) et un nouveau mode d'aide pour les débutants.

Photo d’en-tête : Nintendo

