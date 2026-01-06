Nouveautés + tendances 0 0

Soundcore AeroFit 2 Pro : l'arceau flexible permet de choisir entre les écouteurs ouverts et la réduction de bruit

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 6/1/2026

Avec les AeroFit 2 Pro, Soundcore combine un design open ear et une réduction active du bruit, grâce à un crochet auriculaire réglable selon vos préférences.

La filiale Soundcore d'Anker a présenté ses écouteurs AeroFit 2 Pro au CES de Las Vegas. Comme les Openfit Pro de Shokz, Soundcore combine ici une conception ouverte, comme c'est le cas pour les appareils dits open-ear, et une réduction active du bruit (ANC).

Les écouteurs ouverts rencontrent la réduction de bruit

La caractéristique des écouteurs intra-auriculaires est qu'ils ne dirigent pas le son directement dans le conduit auditif. Au lieu de cela, les haut-parleurs sont placés devant l'oreille et laissent passer le bruit ambiant. Cela facilite la perception des conversations ou du bruit de la circulation. Avec le nouvel AeroFit 2 Pro, Soundcore ajoute à cette conception un système de réduction active du bruit qui atténue électroniquement le bruit ambiant.

Le crochet auriculaire peut être déplacé pour passer d'un mode d'écoute à l'autre.

Source : Anker

Contrairement aux intra-auriculaires classiques avec un joint d'étanchéité profond, l'AeroFit 2 Pro ne crée pas une isolation acoustique complète. Au lieu de cela, vous déplacez les transducteurs entre deux positions selon vos besoins : en position ouverte devant l'oreille ou plus près de l'entrée du conduit auditif pour une meilleure atténuation passive et un ANC actif.

Le crochet d'oreille alterne entre ANC et oreille ouverte

Le modèle est doté d'un crochet d'oreille réglable sur cinq niveaux, qui déplace la position des transducteurs. Les positions basses préservent l'expérience typique de l'oreille ouverte, tandis que lorsque les branches sont relevées, les haut-parleurs se rapprochent du conduit auditif pour activer l'atténuation passive et active. Des capteurs détectent automatiquement le mode dans lequel vous utilisez les écouteurs et ajustent le réglage du son en conséquence. Cette approche adaptative sert à réduire de manière plus ciblée les signaux uniformes - comme le ronflement des ventilateurs ou le bruit de la circulation - lorsque vous n'en avez pas besoin.

Selon le fabricant, l'autonomie de la batterie est d'environ sept heures en mode ouvert, et jusqu'à 34 heures avec le boîtier de chargement. En mode ANC, l'autonomie tombe à environ cinq heures, et jusqu'à 24 heures au total avec l'étui. En outre, le casque utilise le Bluetooth 6.1 et prend en charge le multipoint pour la connexion à plusieurs appareils simultanément. La certification IP55 assure une résistance limitée à l'eau et à la poussière.

Les AeroFit 2 Pro sont disponibles en plusieurs couleurs, dont le noir mat, le blanc, le bleu ou le violet. Elles coûtent 179,99 euros - il n'y a pas encore de prix en francs pour le moment.

Photo d'en-tête : Shutterstock

