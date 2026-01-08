Nouveautés + tendances 2 2

Zohn-1 : Breggz présente des écouteurs intra-auriculaires à 1000 euros

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 8/1/2026

Au CES 2026 de Las Vegas, Breggz présente les Zohn-1, les premiers intra-auriculaires dotés de la technologie IMAX Enhanced - un son cinéma sans ANC.

A l'occasion du salon technologique CES 2026 de Las Vegas, le fabricant néerlandais Breggz a présenté de nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil. Baptisé Zohn-1, ce modèle est le premier produit de ce type à obtenir la certification dite IMAX-Enhanced. Jusqu'à présent, ce label de qualité n'était utilisé que pour les appareils de home cinéma de plus grande taille, comme les téléviseurs ou les barres de son. Avec le Zohn-1, cette technologie est pour la première fois appliquée à de petits casques portables.

Le design inhabituel n'est pas seulement pour les yeux. Il contribue au son.

Source : Breggz

«IMAX Enhanced» représente des exigences techniques définies pour le son. Il s'agit notamment d'un volume équilibré, d'une reproduction propre sans distorsion et d'une impression d'écoute spatiale. La certification vise à garantir que les films et la musique sonnent comme s'ils avaient été créés en studio. Avec le Zohn-1, c'est la première fois que cela se produit dans un format intra-auriculaire entièrement sans fil.

Pas d'ANC : le boîtier prend en charge la réduction du bruit

Avec le Zohn-1, Breggz combine plusieurs approches techniques pour optimiser le son. Des haut-parleurs à armature équilibrée sont utilisés. Ceux-ci conviennent bien aux voix claires et aux détails fins. Au lieu d'une forte basse, Breggz mise sur une reproduction régulière de toutes les fréquences. Les sons graves proviennent principalement du fait que les écouteurs sont placés très près de l'oreille. Le casque n'amplifie donc pas artificiellement les basses par l'électronique, mais utilise l'étanchéité naturelle du conduit auditif. Ainsi, le son reste contrôlé et n'est pas déformé.

Le processeur intégré traite le signal sonore de manière numérique. Il contrôle le volume, la répartition du son et la synchronisation en temps réel. C'est particulièrement important pour les films, lorsque les effets rapides, la parole et la musique se produisent simultanément. Breggz renonce délibérément à la réduction active du bruit, car cette technique peut modifier le signal audio.

Un son à votre goût

Le Zohn-1 offre une personnalisation du son. Lors de la configuration initiale, vous entendez plusieurs tonalités de test. Le système mesure alors les fréquences que vous percevez bien ou moins bien. Il en résulte un profil d'écoute individuel

Ce profil adapte le son de manière ciblée à votre audition, tout en évitant de trop accentuer certaines zones sonores. Cela permet par exemple de compenser les pertes auditives liées à l'âge. Le calcul se fait directement dans le casque, et non via l'application sur le smartphone. La connexion se fait sans fil via Bluetooth. Vous pouvez charger le casque comme d'habitude dans le boîtier de charge. Le fabricant ne donne pas encore de détails sur les codecs pris en charge ou sur l'autonomie de la batterie.

La précision a un prix

Le Zohn-1 est proposé en version dite "ready-to-wear" et est disponible en plusieurs tailles. Son prix est actuellement d'environ 895 euros. Quelques prototypes ont déjà été vendus, mais la production en série devrait maintenant commencer. Les dates concrètes ne sont pas encore connues.

Photo d’en-tête : Breggz

