Audeze Maxwell 2 : le casque de jeu se veut désormais plus confortable

David Lee Traduction : traduction automatique 6/1/2026

Le casque de jeu pour audiophiles est disponible dans une deuxième version améliorée. Il est désormais plus lourd, mais il est possible qu'il soit plus confortable.

Dans le cadre du CES 2026, Audeze présente le Maxwell 2. Il s'agit d'un casque de jeu et s'adresse aux personnes qui accordent de l'importance à la qualité du son.

Les gens d'Audeze ont toujours su comment fabriquer des casques qui sonnent bien. En 2023, Sony a racheté Audeze et la même année, le fabricant traditionnel de produits haut de gamme a lancé un nouveau casque de jeu, le Audeze Maxwell 1. Selon différentes revues, il offre lui aussi un son excellent, mais présente quelques autres problèmes. Il pèse près d'un demi-kilo et son poids est mal réparti sur une bande de cuir sous le coussinet - inconfortable pour jouer pendant des heures.

Dans le nouveau Maxwell 2, Audeze affirme avoir amélioré le confort de port. Le nouveau modèle est certes encore plus lourd (560 grammes), mais la sangle est plus large, comporte des trous d'aération et les coussinets ont également été revus. Le microphone amovible est doté d'un système de réduction du bruit assisté par IA, qui a également été amélioré. Mais le Maxwell ne dispose pas non plus de la fonction Active Noise Cancelling dans la nouvelle version.

Audeze veut encore améliorer le son : «Le haut-parleur planaire-magnétique Flux-Kompensator Fluxor» de 90 millimètres doit fournir de meilleures basses. Le fabricant a entièrement repensé l'application associée.

L'Audeze Maxwell 2 peut être utilisé sans fil via Bluetooth ou un dongle USB-C. En mode filaire, il prend en charge l'audio USB-C en plus de l'audio jack. En mode Bluetooth, les codecs Auracast, LE Audio, LDAC et AAC sont disponibles

Le Maxwell 2 est disponible en deux versions, comme le modèle précédent. La version Xbox est légèrement plus chère que la version PlayStation et elle est la seule à fonctionner sur Xbox. Les deux versions fonctionnent sur Mac, Windows et les appareils mobiles.

Vous trouverez plus d'informations sur le nouveau casque sur la page produit du fabricant. Il est déjà disponible à la commande sur ce site, il ne devrait donc pas tarder à être disponible ici aussi.

