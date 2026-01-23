Nouveautés + tendances 7 1

Sony lance deux nouvelles platines

David Lee Traduction : traduction automatique 23/1/2026

Les platines vinyles Sony entièrement automatiques devraient être faciles à utiliser et prennent également en charge le Bluetooth de haute qualité.

Sony présente deux nouvelles platines. Les PS-LX3BT et PS-LX5BT sont entièrement automatiques et faciles à utiliser. Il y a un commutateur pour la vitesse (33 et 45 tours par minute), un pour la taille du disque (7 ou 12 pouces), plus un bouton Bluetooth et trois boutons pour contrôler le bras de lecture. C'est tout.

Les deux modèles offrent une sortie phono classique ainsi qu'une sortie ligne dont le signal est déjà égalisé. Ainsi, les platines peuvent être connectées à des amplificateurs qui n'ont pas d'entrée phono. La sortie est réglable sur trois niveaux

La transmission Bluetooth fonctionne avec aptX, mais pas avec AAC ou LDAC. Pour que la musique sans fil soit de bonne qualité, vous avez besoin d'un casque ou d'un haut-parleur sans fil qui supporte aptX. Les nouveaux modèles gèrent non seulement aptX mais aussi le codec aptX-Adaptive, qui présente un débit binaire variable, un débit maximal plus élevé et une compression plus efficace.

Les deux modèles se ressemblent beaucoup.

Source : Sony

C'est le PS-LX5BT, en haut le PS-LX3BT.

Source : Sony

Différences entre les modèles

Les différences entre le PS-LX3BT et le PS-LX5BT, légèrement plus cher, ne sont pas très importantes. Sur le PS-LX3BT, le câble RCA est fixé à l'appareil, alors que le PS-LX5BT a des prises RCA plaquées or auxquelles vous pouvez brancher votre propre câble. Il a également un tapis antidérapant en caoutchouc plus lourd. La tête de lecture semble également différente, mais Sony ne donne pas plus de détails à ce sujet.

Les deux modèles seront disponibles à partir de février 2026. Le modèle précédent Sony PS-LX310BT, encore disponible à l'heure actuelle, ne sera plus produit. Les prix de vente conseillés sont de 299 francs ou euros pour la LX3BT et de 399 francs ou euros pour la LX5BT.

Photo d’en-tête : Sony

