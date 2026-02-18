Nouveautés + tendances 10 3

Sony programme un outil qui détecte la musique originale dans les chansons d'IA

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 18/2/2026

Sony AI développe un outil permettant d'analyser les chansons par IA et de visualiser les pourcentages d'œuvres originales protégées.

Sony a développé une nouvelle technologie qui permettra de reconnaître les chansons protégées contenues dans la musique générée par l'IA. L'entreprise a présenté le système mi-février 2026 via son unité de recherche Sony AI.

Le logiciel examine les chansons d'IA à la loupe. Il y recherche des éléments musicaux provenant de morceaux déjà publiés. Il ne se contente pas de comparer des échantillons sonores. Le système essaie plutôt de calculer la part de chaque œuvre originale dans la chanson générée.

Comment fonctionne l'outil ?

Sony décrit deux façons de procéder. Dans le premier cas, le fournisseur d'un système d'IA musicale travaille en collaboration avec Sony. Il révèle quelles chansons ont été utilisées pour entraîner le modèle. L'analyse accède alors directement à ces informations et peut comprendre exactement quelles œuvres ont été intégrées.

S'il n'y a pas de collaboration, Sony utilise une autre approche. Le système compare alors la chanson IA terminée à de grands catalogues de musique protégée. A l'aide de méthodes statistiques, le logiciel estime quels titres ont pu servir de modèle et dans quelle mesure leurs caractéristiques apparaissent dans le nouveau morceau. Sony combine ainsi deux méthodes : un regard sur les données d'entraînement et une comparaison a posteriori du morceau fini. L'objectif est de trouver des indices sur la musique originale utilisée, même sans accès direct aux données internes du modèle.

Discussion sur les droits d'auteur

L'IA générative est désormais capable de créer des chansons complètes, souvent dans le style d'artistes connus. De nombreux modèles apprennent à l'aide d'énormes collections de données, dans lesquelles se trouve également de la musique protégée. Cela fait longtemps que cela suscite des critiques. Les titulaires de droits se plaignent que leurs œuvres soient utilisées pour l'entraînement sans autorisation et qu'ils ne reçoivent aucune rémunération pour cela.

Les détenteurs de licences cherchent donc des solutions techniques qui apportent plus de transparence. Outre les méthodes classiques d'empreinte audio, des outils basés sur l'IA sont de plus en plus utilisés. Sony espère que les droits des ayants droit seront plus faciles à faire valoir. Cela permettrait d'attribuer les recettes de manière plus ciblée.

Sony n'a pas encore indiqué de date pour un lancement à grande échelle. Selon les informations du secteur, le système est encore en phase de recherche et de test. L'entreprise continue à travailler sur les méthodes d'analyse et recherche des partenaires potentiels dans le domaine de la musique IA.

Photo d’en-tête : Shutterstock

