TMD Neo : casque et haut-parleur Bluetooth tout-en-un

Du tissu plutôt que du similicuir : les nouveaux Fairbuds XL sont bien plus confortables
par Jan Johannsen
En le pliant, ce casque se transforme en haut-parleur Bluetooth. Il surprend également par sa batterie remplaçable et son excellente autonomie.
Le TMD Neo possède quatre haut-parleurs : deux à l'intérieur pour une utilisation comme casque et deux à l'extérieur pour une utilisation comme boombox. Les haut-parleurs extérieurs sont alimentés par des amplificateurs séparés et sont conçus pour remplir la pièce de volume.
Lors du pliage, les coques du casque se tournent l'une dans l'autre, ce qui fait rouler l'arceau tout autour. Ce mécanisme, qui semble ludique sur la page web du produit, peut également être utilisé pour éteindre l'appareil ou mettre la lecture en pause. Selon les besoins.
200 heures de lecture sont prévues pour la batterie du Neo en mode casque. En mode haut-parleur, elle est de 10 heures. Les cinq premières minutes de charge suffisent déjà pour huit heures d'utilisation au casque. Mais le plus excitant avec la batterie, c'est que vous pouvez la remplacer vous-même.
Il n'est nulle part question de réduction de bruit ; le Neo n'en est probablement pas capable. Cela explique aussi la très grande autonomie de la batterie. On n'apprend rien non plus sur les codecs pris en charge. Au moins, le casque dispose du Bluetooth 6 avec appairage multipoint.
Ah, et il y a encore un petit hic : le TDM Neo doit d'abord être commercialisé. TDM est une startup, le Neo est son premier produit. Il est donc assez ironique que TDM soit l'abréviation de «Tomorrow Doesn't Matter». Une campagne de crowdfunding devrait être lancée en janvier 2026 sur Kickstarter. Les personnes intéressées pourront y précommander le casque en noir ou en blanc.
Mon intéret pour l'informatique et l'écriture m'a mené relativement tôt (2000) au journalisme technique. Comment utiliser la technologie sans se faire soi-même utiliser m'intéresse. Dans mon temps libre, j'aime faire de la musique où je compense mon talent moyen avec une passion immense.
