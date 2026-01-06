Nouveautés + tendances 15 1

TMD Neo : casque et haut-parleur Bluetooth tout-en-un

David Lee Traduction : traduction automatique 6/1/2026

En le pliant, ce casque se transforme en haut-parleur Bluetooth. Il surprend également par sa batterie remplaçable et son excellente autonomie.

Le TMD Neo possède quatre haut-parleurs : deux à l'intérieur pour une utilisation comme casque et deux à l'extérieur pour une utilisation comme boombox. Les haut-parleurs extérieurs sont alimentés par des amplificateurs séparés et sont conçus pour remplir la pièce de volume.

Tournez votre enceinte

Lors du pliage, les coques du casque se tournent l'une dans l'autre, ce qui fait rouler l'arceau tout autour. Ce mécanisme, qui semble ludique sur la page web du produit, peut également être utilisé pour éteindre l'appareil ou mettre la lecture en pause. Selon les besoins.

200 heures de lecture sont prévues pour la batterie du Neo en mode casque. En mode haut-parleur, elle est de 10 heures. Les cinq premières minutes de charge suffisent déjà pour huit heures d'utilisation au casque. Mais le plus excitant avec la batterie, c'est que vous pouvez la remplacer vous-même.

Il n'est nulle part question de réduction de bruit ; le Neo n'en est probablement pas capable. Cela explique aussi la très grande autonomie de la batterie. On n'apprend rien non plus sur les codecs pris en charge. Au moins, le casque dispose du Bluetooth 6 avec appairage multipoint.

Projet de crowdfunding d'une startup

Ah, et il y a encore un petit hic : le TDM Neo doit d'abord être commercialisé. TDM est une startup, le Neo est son premier produit. Il est donc assez ironique que TDM soit l'abréviation de «Tomorrow Doesn't Matter». Une campagne de crowdfunding devrait être lancée en janvier 2026 sur Kickstarter. Les personnes intéressées pourront y précommander le casque en noir ou en blanc.

Photo d’en-tête : TDM

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 15 personne(s)







