Shokz lance l'OpenFit Pro avec réduction de bruit

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 6/1/2026

Shokz combine pour la première fois l'architecture ouverte et l'ANC dans ses nouveaux OpenFit Pro - présentés au CES 2026 de Las Vegas.

Le spécialiste des écouteurs de sport Shokz a présenté au CES 2026 de Las Vegas un nouveau modèle haut de gamme de ses écouteurs ouverts - les Openfit Pro. La série reste fidèle au principe des écouteurs ouverts, mais étend pour la première fois ce concept à la réduction active du bruit. Shokz modifie ainsi fondamentalement son concept.

Normalement, les écouteurs open-ear ne sont pas placés dans le conduit auditif. Le son atteint l'oreille via des transducteurs orientés vers l'extérieur, tandis que les bruits environnants restent perceptibles. La version Pro doit maintenant combiner la conception ouverte avec l'ANC.

ANC avec des écouteurs ouverts : comment faire ?

La réduction active du bruit nécessite normalement de protéger l'oreille le plus hermétiquement possible. L'OpenFit Pro contourne ce principe. Trois microphones fonctionnent de chaque côté pour détecter les bruits ambiants ainsi que votre musique. Ces données sont analysées. Sur cette base, la technologie génère ensuite un contre-bruit qui atténue surtout les bruits parasites uniformes. Vous contrôlez l'intensité de cette réduction de bruit via l'application Shokz.

Pas dans l'oreille, seulement sur l'oreille - et pourtant sans bruits parasites.

Source : Shokz

Vous pouvez les adapter en fonction de la situation ou les désactiver complètement. L'oreille reste alors ouverte, l'effet est produit exclusivement par le traitement numérique du signal. L'ANC agit donc ici comme une atténuation des autres bruits, ce qui vous permet par exemple de faire votre jogging dans des environnements bruyants. Vous entendez néanmoins les bruits soudains dans votre environnement et évitez les bruits de pas agaçants des vrais in-ear-plugs. En effet, les vibrations dans l'oreille sont dues à l'impact de vos pieds sur le sol

Dolby Atmos et son spatial

Les OpenFit Pro prennent également en charge le Dolby Atmos, y compris le head tracking. Des capteurs détectent les mouvements de votre tête et ajustent la disposition spatiale des sources sonores en temps réel. Si vous bougez la tête, le champ sonore virtuel se déplace en conséquence, au lieu de rester figé à la position de votre tête.

Pour la reproduction audio, Shokz utilise un système à double haut-parleur avec des membranes synchronisées. Cette conception divise les fréquences et vise à élargir le spectre des sons par rapport aux modèles précédents. Un égaliseur dans l'application vous permet de personnaliser davantage le profil sonore et d'intervenir de manière ciblée.

50 heures de batterie et charge rapide

L'autonomie dépend directement de l'utilisation de l'ANC. Sans réduction active, les OpenFit Pro atteignent jusqu'à 12 heures d'écoute. Avec la réduction de bruit activée, ce chiffre tombe à environ 6 heures. Le boîtier de chargement augmente l'autonomie totale à un maximum de 50 heures sans réduction de bruit active - ou environ 24 heures avec celle-ci. De plus, l'OpenFit Pro se charge rapidement : Dix minutes de charge assurent environ trois heures d'autonomie supplémentaire.

Les écouteurs prennent en charge le Bluetooth 6.1 et le multipoint, ce qui vous permet de connecter les écouteurs à plusieurs appareils en parallèle. Un système de détection de port intégré met automatiquement la lecture en pause lorsque vous les retirez et la reprend lorsque vous les remettez.

Conçu pour le sport

Shokz utilise des tours d'oreille en titane, associés à des coussinets en silicone sur les surfaces de contact. Les écouteurs sont placés à l'extérieur de l'oreille et pèsent environ 12 grammes chacun. Le poids est réparti sur le crochet d'oreille, ce qui évite toute pression dans le conduit auditif. Les OpenFit Pro sont certifiés IP55. Ils sont donc protégés contre la poussière ainsi que contre la transpiration et les projections d'eau.

Shokz commercialise les OpenFit Pro en plusieurs coloris, dont le noir et le blanc, au prix de 249 euros - le fabricant n'a pas encore communiqué de prix en francs.

Photo d’en-tête : Shokz

