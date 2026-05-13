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Sony Xperia 1 VIII : smartphone haut de gamme avec slot microSD et prise jack

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 13/5/2026

Sony occupe une niche avec le Xperia 1 VIII : c'est le seul smartphone haut de gamme qui dispose encore d'une prise jack pour les écouteurs et d'un emplacement pour les cartes microSD. En ce qui concerne la caméra télé, un capteur plus grand devrait améliorer la qualité d'image.

La prise jack 3,5 mm et le slot microSD sonnent comme des reliques d'une époque révolue, mais ils ont des fans fidèles que Sony rend heureux avec le Xperia 1 VIII. Le reste de l'équipement du smartphone est à la hauteur et le prix est en conséquence élevé.

L'un des rares smartphones actuels à disposer d'une prise jack.

Source : Sony

Télécaméra : un capteur plus grand, plus de zoom optique

Sony équipe la caméra télé du Xperia 1 VIII d'un capteur de 1/1,56 pouce. Il rejoint ainsi l'appareil photo ultra grand angle et quadruple la surface de son capteur. Sur le précédent, le capteur ne mesurait que 1/3,5 pouce. Sony laisse ainsi Apple et Google derrière lui : les téléobjectifs de l'iPhone 17 Pro ou du Pixel 10 Pro ne mesurent que 1/2,55 pouce. En revanche, Sony renonce désormais au zoom optique et intègre dans le Xperia 1 VIII une focale fixe de 70 millimètres.

Le nouveau capteur du téléobjectif quadruple sa surface.

Source : Sony

Les autres caractéristiques des caméras en bref :

La touche dédiée à l'appareil photo, qui sert de déclencheur, est conservée sur le Xperia 1 VIII. Sony utilise un traitement RAW multi-images pour tous les objectifs, ce qui devrait augmenter la plage dynamique (HDR) et réduire le bruit en basse lumière. Un nouvel assistant de caméra IA reconnaît les sujets et fait des suggestions pour les looks de couleur, les effets d'objectif ou les réglages de bokeh. Les suggestions sont basées sur les paramètres de «Creative Look», inspirés de la série d'appareils photo Alpha de Sony.

Un processeur rapide, un chargement lent

Le Xperia 1 VII est équipé d'un écran OLED de 6,5 pouces. La résolution de 2340 × 1080 pixels correspond à un rapport largeur/hauteur de 19,5:9, ce qui est moins étroit que les écrans 21:9 que Sony a installés par le passé - mais toujours assez étroit.

Le Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et le Gorilla Glass Victus à l'arrière sont destinés à prévenir les rayures et autres dommages. L'ensemble du boîtier est étanche à l'eau et à la poussière selon la norme IP68. Sony vante le nouveau design ORE du smartphone et annonce que les couleurs sont inspirées de pierres précieuses brutes.

Optiquement, le Xperia 1 VIII a un aspect noble.

Source : Sony

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 assure au Xperia 1 VIII une puissance de calcul plus que suffisante. Il est assisté par douze gigaoctets de mémoire vive. La mémoire interne pour les données est de 256 gigaoctets et peut être étendue avec une carte microSD. La version dorée du smartphone est équipée par Sony de 16 gigaoctets et d'un téraoctet.

La batterie dispose d'une capacité désormais inférieure à la moyenne de 5000 mAh et se charge tranquillement avec une puissance maximale de 30 watts. La charge sans fil via la norme Qi est possible jusqu'à 15 watts.

La version dorée du Xperia 1 VIII n'est disponible que directement chez Sony.

Source : Sony

Au départ de l'usine, le Xperia 1 VIII fonctionne sous Android 16 et Sony lui fournit quatre mises à jour système et six ans de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité

Le prix de vente conseillé de la version 256 gigaoctets du Xperia 1 VIII est de 1349 francs et 1499 euros. Dès qu'il sera disponible chez nous, je le mettrai en lien ici. La version dorée avec plus de mémoire n'est disponible que directement chez Sony pour 1799 francs et 1999 euros.

Photo d’en-tête : Sony

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