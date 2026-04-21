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La vérification de l'âge arrive sur Playstation

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 21/4/2026

Les utilisateurs de Playstation devront bientôt prouver leur identité s'ils souhaitent chatter entre eux ou jouer en streaming.

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont les premiers concernés. A partir de juin, Sony introduira dans ces deux pays une obligation de vérification de l'âge pour certaines fonctions. Il s'agit notamment du chat textuel et vocal, de Discord, des flux Twitch et Youtube, mais aussi de tout autre partage de contenu personnel. Sony n'est cependant pas sûr à cent pour cent de ce qui est concerné. Sur la page Support, on peut lire : «Comme chaque jeu est conçu différemment, les fonctionnalités concernées peuvent varier d'un jeu à l'autre. Comme les fonctionnalités des jeux sont mises à jour au fil du temps, d'autres fonctions du jeu peuvent être restreintes pour les utilisateurs qui n'ont pas confirmé leur âge.»

Le gameblog Insider-Gaming a également publié un e-mail de Sony selon lequel la vérification de l'âge sera déployée dans le monde entier cette année. Sony invoque des raisons réglementaires. Celles-ci ont déjà conduit Discord et «Roblox» à prendre des mesures similaires. Chez Discord, cependant, le tollé a été tel que l'entreprise a reporté l'introduction à la fin de l'année. Les préoccupations relatives à la protection des données ou tout simplement le manque de volonté de révéler son identité sont les principales raisons pour lesquelles beaucoup s'opposent à l'introduction.

Ce message pourrait bientôt apparaître sur votre Playstation.

Source : Sony

Sony s'appuie sur Yoti pour la mise en œuvre. Ce même service est également utilisé par la Xbox de Microsoft. Et ce, même si l'entreprise britannique a reçu une amende de 1,1 million de dollars en Espagne pour maltraitance des données biométriques. La vérification de l'âge fonctionne au moyen d'une carte d'identité nationale, d'un scan du visage ou d'une vérification par l'opérateur de téléphonie mobile.

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