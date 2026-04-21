Nouveautés + tendances
10

La vérification de l'âge arrive sur Playstation

Philipp Rüegg
21/4/2026
Traduction : traduction automatique

Les utilisateurs de Playstation devront bientôt prouver leur identité s'ils souhaitent chatter entre eux ou jouer en streaming.

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont les premiers concernés. A partir de juin, Sony introduira dans ces deux pays une obligation de vérification de l'âge pour certaines fonctions. Il s'agit notamment du chat textuel et vocal, de Discord, des flux Twitch et Youtube, mais aussi de tout autre partage de contenu personnel. Sony n'est cependant pas sûr à cent pour cent de ce qui est concerné. Sur la page Support, on peut lire : «Comme chaque jeu est conçu différemment, les fonctionnalités concernées peuvent varier d'un jeu à l'autre. Comme les fonctionnalités des jeux sont mises à jour au fil du temps, d'autres fonctions du jeu peuvent être restreintes pour les utilisateurs qui n'ont pas confirmé leur âge.»

Le gameblog Insider-Gaming a également publié un e-mail de Sony selon lequel la vérification de l'âge sera déployée dans le monde entier cette année. Sony invoque des raisons réglementaires. Celles-ci ont déjà conduit Discord et «Roblox» à prendre des mesures similaires. Chez Discord, cependant, le tollé a été tel que l'entreprise a reporté l'introduction à la fin de l'année. Les préoccupations relatives à la protection des données ou tout simplement le manque de volonté de révéler son identité sont les principales raisons pour lesquelles beaucoup s'opposent à l'introduction.

Ce message pourrait bientôt apparaître sur votre Playstation.
Ce message pourrait bientôt apparaître sur votre Playstation.
Source : Sony

Sony s'appuie sur Yoti pour la mise en œuvre. Ce même service est également utilisé par la Xbox de Microsoft. Et ce, même si l'entreprise britannique a reçu une amende de 1,1 million de dollars en Espagne pour maltraitance des données biométriques. La vérification de l'âge fonctionne au moyen d'une carte d'identité nationale, d'un scan du visage ou d'une vérification par l'opérateur de téléphonie mobile.

1 personne aime cet article.

User Avatar
User Avatar
Philipp Rüegg
Senior Editor
Philipp.Rueegg@digitecgalaxus.ch

Enfant, je n’avais pas le droit d’avoir de console. Ce n’est qu’avec l’arrivée du PC familial 486 que le monde magique des jeux vidéo s’est ouvert à moi. Aujourd’hui, je compense largement ce manque : seuls le temps et l’argent m’empêchent d’essayer tous les jeux qui existent et de remplir mon étagère de consoles rétro rares. 

Gaming
Suivez les thèmes et restez informé dans les domaines qui vous intéressent.
Nouveautés + tendances

Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.

Tout afficher

Ces articles pourraient aussi vous intéresser

  • Nouveautés + tendances

    Voici les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en avril 2026

    par Kim Muntinga

  • Nouveautés + tendances

    Le conflit conjugal autour de "Subnautica 2" continue : les développeurs publient désormais eux-mêmes

    par Debora Pape

  • Nouveautés + tendances

    Meta et YouTube perdent une affaire judiciaire décisive

    par Samuel Buchmann

Commentaire(s)

Avatar