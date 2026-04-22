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Le Game Pass devient moins cher, mais Call of Duty est supprimé

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 22/4/2026

Microsoft baisse le prix de son abonnement Game Pass. Mais il y a un hic : "Call of Duty" ne sera plus inclus au lancement.

C'était l'une des principales raisons du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft il y a quatre ans. Pour la somme record de 68,7 milliards de dollars, l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde faisait partie de la division Xbox. Le joyau en dessous : «Call of Duty». Cela devrait notamment enrichir l'offre Game Pass. Après deux années durant lesquelles les abonnés ont pu jouer gratuitement au jeu de tir militaire lors de son lancement «» , c'est déjà la fin.

Comme l'indique Microsoft, le prix du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass passe respectivement de 26,99 euros à 20,99 euros par mois, et de 14,99 euros à 12,99 euros. En Suisse, les prix restent inchangés à ce stade, à 22,99 francs pour l'abonnement le plus cher et 13,99 francs pour la version PC. En contrepartie, les futurs titres Call of Duty» de «ne seront plus disponibles au lancement, mais seront ajoutés un an plus tard. «Les jeux Call of Duty» existants resteront inclus. Les autres titres des studios de jeux Xbox continueront d'apparaître dans le Game Pass au moment de leur sortie.

D'autres titres des studios Xbox, comme Double Fines «Kiln», continueront à apparaître dans le Game Pass au lancement.

Source : Double Fine

Les économies réalisées sur un an correspondent assez exactement au prix d'achat de «Call of Duty». Les premiers bénéficiaires sont donc ceux qui n'ont pas encore joué à ce jeu de tir.

Le début de la fin?

Microsoft justifie cette décision par des préférences et des goûts différents. Il n'y a pas de modèle qui soit le meilleur pour tout le monde, mais avec ce changement, ils tiennent compte des commentaires. Cette décision intervient environ un mois après le changement de direction chez Xbox. Asha Sharma a remplacé Phil Spencer, le PDG de longue date. Il y a une semaine à peine, un mémo de Sharma a fuité, selon lequel le Game Pass était trop cher pour de nombreux utilisateurs. «Nous avons besoin d'un meilleur rapport qualité-prix. A long terme, nous allons faire évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui nécessite du temps pour les essais et l'apprentissage», peut-on y lire. Nous en avons également parlé dans le podcast Tech love.

Le prix du Game Pass n'a été augmenté qu'en octobre dernier jusqu'à 50 pour cent. Financièrement, le produit ne semble pas être rentable et même des blockbusters comme «Call of Duty» n'assurent pas une augmentation durable du nombre d'utilisateurs. L'avenir nous dira si c'est le début de la fin ou si Microsoft trouvera une solution pour sortir de l'impasse.

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