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Voici les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en avril 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 17/4/2026

Le mois d'avril apporte un grand jeu de course, The Crew Motorfest, et une expérience en monde ouvert revisitée, Horizon Zero Dawn Remastered, dans l'abonnement Playstation Plus.

Sony allume en avril la prochaine étape du catalogue Playstation Plus. Huit titres viennent compléter l'abonnement Extra et Premium. Les nouveaux titres ont été annoncés le 15 avril et seront disponibles à partir du 21 avril.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Wild Arms 4»

Quand: 21 avril

Où: PS4, PS5

Année: 2005



«Wild Arms 4» est un jeu de rôle japonais classique de l'ère Playstation 2. Vous suivez une histoire linéaire, explorez des zones et affrontez des ennemis dans des combats au tour par tour. Le système de combat combine des mécanismes de position avec une planification tactique des attaques et des compétences. En plus des combats, les dialogues, l'exploration et les petites énigmes sont au cœur du jeu.

La nouvelle version intègre des ajustements techniques tels que la sauvegarde et les options de confort, mais ne modifie pas la structure de base du jeu original.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«The Crew Motorfest»

Quand: 21 avril

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«The Crew Motorfest» déplace l'action de la série sur l'île hawaïenne d'Oʻahu et structure le déroulement du jeu via des "playlists". Celles-ci regroupent des séries de courses thématiques, axées sur des types de véhicules ou des époques particulières

Vous participez à des événements, vous travaillez à travers différents formats de course ou vous vous déplacez de manière autonome sur l'île. La conduite est arcade plutôt que simulationniste. La progression se fait en terminant des événements, en débloquant des véhicules et en accédant progressivement à du contenu supplémentaire.

Critique « The Crew Motorfest » : vacances virtuelles pour pilotes à Hawaï par Domagoj Belancic

«Horizon Zero Dawn Remastered»

Quand: 21 avril

Où: PS4, PS5

Année: 2017 / Remaster 2025



«Horizon Zero Dawn Remastered» retravaille le jeu original sur le plan technique et adapte l'affichage et l'éclairage à ce qui se fait dans les épisodes plus récents de la série. Sur PS5, vous aurez accès à la version révisée, tandis que sur PS4, c'est la Complete Edition qui est disponible en téléchargement.

Vous contrôlez Aloy dans un monde ouvert où les machines façonnent l'environnement. L'accent est mis sur l'exploration, le combat et la collecte de ressources. Les combats combinent le combat à distance et au corps à corps avec l'utilisation tactique de pièges et l'analyse des points faibles. La structure du jeu suit une formule classique de monde ouvert avec des missions principales, des quêtes secondaires et des zones à explorer librement qui débloquent progressivement de nouveaux équipements et compétences.

Test de produit «Horizon Zero Dawn»: un jeu que vous n'oublierez pas de sitôt! par Philipp Rüegg

«Football Manager 26 Console»

Quand: 21 avril

Où: PS5

Millésime: 2025



«Football Manager 26 Console» transpose la célèbre série de management dans une version adaptée aux consoles. Vous prenez le contrôle d'un club et gérez la planification de l'effectif, les transferts et l'orientation tactique. L'accent est mis sur le processus de prise de décision en dehors du terrain, tandis que les matchs eux-mêmes se déroulent dans une représentation abstraite.

Par rapport à la version PC, l'interface utilisateur est simplifiée, mais les systèmes centraux sont conservés.

Critique Test de « Footbal Manager 26 » : une interface plus confuse que jamais par Kim Muntinga

«Warriors : Abyss»

Quand: 21 avril

Où: PS4, PS5

Année: 2025



«Warriors : Abyss» combine le célèbre système de combat Musou avec des éléments de Roguelite. Vous affrontez de grands groupes d'ennemis et améliorez vos compétences au cours de plusieurs passages. Après chaque essai, vous revenez au point de départ, mais vous conservez vos progrès sous forme de bonus ou de personnages débloqués.

Les combats reposent sur des enchaînements d'attaques rapides et l'élimination simultanée de nombreux ennemis. Des éléments aléatoires dans la construction des niveaux et les récompenses permettent de varier les plaisirs entre les passages.

«Squirrel with a Gun»

Quand: 21 avril

Où: PS5

Millésime: 2025



«Squirrel with a Gun» est un jeu sandbox dans lequel vous contrôlez un écureuil armé. Le monde du jeu peut être parcouru librement et offre différentes possibilités d'interaction avec l'environnement et les objets. En plus des armes à feu, vous utilisez des effets basés sur la physique pour vous déplacer ou franchir des obstacles. Les tâches consistent en de petits défis, des énigmes et des situations ouvertes sans solutions fixes.

«The Casting of Frank Stone»

Quand: 21 avril

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«The Casting of Frank Stone» est un jeu d'horreur narratif basé sur les choix et leurs conséquences. Vous contrôlez plusieurs personnages et influencez le cours de l'histoire par le biais de dialogues et d'actions.

Le jeu utilise une mise en scène cinématographique qui met l'accent sur l'atmosphère et la tension. Le gameplay est principalement créé par des options de décision, des événements en temps réel et l'exploration des environnements. Différentes intrigues et fins découlent de vos choix, ce qui permet d'effectuer plusieurs parties avec des résultats différents.

«Monster Train»

Quand: 21 avril

Où: PS5

Millésime: 2020



«Monster Train» combine deckbuilding et défense stratégique. Vous gérez un deck de cartes qui vous permet d'invoquer des unités et d'utiliser des capacités pour stopper les vagues d'ennemis. L'originalité réside dans le fait que le terrain de jeu est divisé en plusieurs niveaux qui doivent être défendus simultanément.

Après chaque partie, vous pouvez améliorer les cartes, essayer de nouvelles combinaisons et ajuster les stratégies. Des éléments aléatoires dans les adversaires et les récompenses permettent de varier les situations de jeu.

Photo d’en-tête : Guerrilla Games

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