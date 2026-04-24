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Sony AI : le robot de ping-pong Ace bat les professionnels humains

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 24/4/2026

Un robot joue au ping-pong selon les règles officielles et bat des adversaires expérimentés. Sony AI montre avec Ace où en est l'IA dans la compétition physique réelle.

Un service avec un fort topspin, une contre-attaque fulgurante, un long échange de balles. Ce qui ressemble à un match de tennis de table classique a une différence majeure : d'un côté de la table, il n'y a pas un humain, mais un robot. Il s'appelle Ace. Il a été développé par Sony AI - et il joue à un niveau qui était jusqu'à présent réservé aux très bons joueurs.

Sony AI a officiellement présenté Ace en avril 2026, accompagné d'une publication scientifique dans la revue Nature. Selon Sony AI, Ace concourt dans le cadre des règles officielles de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF).

Comme le rapporte Reuters, lors des jeux décrits dans l'article spécialisé, Ace a remporté trois rencontres sur cinq contre des joueurs amateurs d'élite en avril 2025. Le robot a toutefois perdu deux fois contre des professionnels. En décembre 2025 et en mars 2026, Ace a également battu des joueurs professionnels, selon Sony AI.

Classement des niveaux de jeu : joueurs d'élite contre joueurs professionnels Sony AI désigne par joueurs d'élite des joueurs amateurs très forts. Selon l'étude de Nature, ils apportent chacun plus de dix ans d'expérience et s'entraînent en moyenne environ 20 heures par semaine, mais ne jouent pas dans une ligue professionnelle. Les professionnels, en revanche, sont des joueurs actifs de la première ligue de tennis de table du Japon, qui évoluent à un niveau professionnel et exercent généralement leur activité à plein temps.

Pourquoi choisir le tennis de table ?

Le tennis de table est considéré depuis des décennies comme une discipline particulièrement difficile dans le domaine de la robotique. La balle est petite, rapide et tourne beaucoup. Un système doit saisir sa trajectoire pratiquement en temps réel, classer le spin, planifier son propre coup et réaliser le mouvement immédiatement. Même un léger retard détermine si la balle va atterrir sur la table, rester dans le filet ou être ratée. Sony AI décrit précisément cette combinaison de perception, de planification et d'exécution rapide comme l'une des grandes frontières ouvertes de l'IA physique.

Ace s'inscrit dans la lignée des étapes précédentes de l'IA, mais va un peu plus loin. Sony AI fait elle-même référence à la ligne de développement de Deep Blue, AlphaGo et GT Sophy, l'IA de course pour Gran Turismo. La différence essentielle : ces systèmes agissaient principalement dans des espaces numériques ou fortement simulés. Ace apporte maintenant des principes d'apprentissage similaires dans le monde physique, c'est-à-dire là où le flou, les propriétés des matériaux, les frottements, les courbes de vol et l'imprévisibilité humaine jouent un rôle beaucoup plus important.

Comment fonctionne Ace ?

Techniquement, Ace combine plusieurs éléments constitutifs. Le système utilise neuf caméras synchronisées et plusieurs unités de traitement d'images, complétées par un nouveau système de perception avec des capteurs basés sur les événements. Le robot est contrôlé par une approche de contrôle basée sur l'apprentissage par renforcement profond (deep reinforcement learning)

Les capteurs détectent la trajectoire et la rotation de la balle, et le système de contrôle calcule le mouvement approprié en une fraction de seconde. Ainsi, Ace met en œuvre ce qui est essentiel au tennis de table : un positionnement précis, un timing propre et des rebonds contrôlés.

La joueuse de tennis de table professionnelle Taira Mayuka affronte Ace, le robot de tennis de table de Sony, à Tokyo.

Source : Sony AI

À cela s'ajoute une plateforme robotique spécialement conçue avec huit articulations. Selon le chef de projet Peter Dürr, cette conception n'est pas le fruit du hasard, mais le minimum requis pour réaliser des frappes de niveau compétitif. Le robot doit non seulement placer le club dans la bonne position, mais aussi l'orienter avec précision et générer l'accélération nécessaire. C'est la combinaison des capteurs, de la régulation et de la mécanique qui rend l'ensemble compétitif.

L'approche de l'entraînement est également passionnante. Ace s'est d'abord entraîné entièrement en simulation, puis a transféré ce qu'il avait appris sur la machine réelle. C'est précisément cette étape qui est considérée comme particulièrement difficile dans le domaine de la robotique. Ce qui fonctionne dans la simulation échoue souvent dans la pratique en raison de différences minimes au niveau du matériel, du timing ou du mouvement. C'est le fait qu'Ace réussisse ce saut qui rend le projet si remarquable.

Pas de trucage déloyal, mais un test d'équité

Sony insiste sur le fait qu'Ace n'a pas été conçu pour gagner grâce à des avantages bruts et machinaux. L'équipe a délibérément veillé à créer des conditions comparables. Le robot ne doit donc pas simplement frapper plus fort ou plus vite que n'importe quel être humain, mais jouer réellement au ping-pong dans des conditions équitables.

Ace n'est encore qu'un système de recherche qui dépend d'un environnement contrôlé. Mais en tant qu'étude de faisabilité, il montre à quel point l'IA physique a déjà progressé.

Photo d’en-tête : Sony AI

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