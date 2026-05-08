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Nintendo augmente le prix de la Switch 2

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 8/5/2026

Nintendo augmente le prix de la Switch 2. En Europe, elle sera 30 euros plus chère, mais seulement à partir du 1er septembre.

Nintendo ne dit pas grand-chose dans son communiqué de presse sur l'augmentation des prix. L'entreprise explique cette décision par l'évolution des conditions du marché et les perspectives de l'économie mondiale. En d'autres termes, la crise de la mémoire, aggravée par le boom de l'IA, touche maintenant la Switch après la Playstation.

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La hausse des prix la plus faible en Europe

A partir du 1er septembre 2026, le prix de vente conseillé de la Switch 2 en Europe sera de 499,99 euros, contre 469,99 euros auparavant. Cette augmentation de 30 euros correspond à une hausse de 6,38 pour cent. Nintendo ne donne pas d'indications pour la Suisse, mais mentionne que les prix seront également augmentés dans d'autres régions «» . C'est en Europe que l'augmentation de prix est la plus faible. La console sera 8,06 fois plus chère au Canada et 11,11 fois plus chère aux États-Unis.

Console de jeu CHF 382.– Nintendo Switch 2 224

Au Japon, Nintendo augmente déjà de 20 pour cent le prix de la Switch 2 en langue japonaise à partir du 25 mai. La version multilingue ne devrait toutefois pas être plus chère dans la boutique «My Nintendo». Dans son pays d'origine, le fabricant tire également déjà vers le haut les prix des anciennes Switch OLED, Switch et Switch Lite avec des chiffres précis. Pour les autres pays, Nintendo se contente de les mettre en perspective, mais ne donne pas encore de nouveaux prix.

L'évolution du prix de la Switch 2 chez nous au cours des trois derniers mois.

Les prix de la Nintendo Switch Online ne devraient augmenter qu'au Japon et en Corée du Sud, selon les informations actuellement disponibles.

Sony a déjà fait payer la PS5 plus cher à plusieurs reprises

La Switch 2 n'est pas la seule console dont le prix a augmenté en raison de la crise du stockage. Sony a augmenté le prix de la Playstation 5 pour la dernière fois le 2 avril. Déjà un an auparavant Sony avait augmenté le prix de sa console.

Au cours du dernier quatrième trimestre, marqué par les importantes ventes de Noël , Sony a vendu 1,5 million de PS5. Cela représente une baisse de 46 pour cent par rapport à l'année dernière. Outre l'âge de la console, l'augmentation des prix y est sans doute aussi pour quelque chose - même si la dernière hausse est intervenue après.

Photo d’en-tête : shutterstock.com/Wachiwit

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