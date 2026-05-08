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La pénurie de stockage devrait durer des années
par Kevin Hofer
Nintendo augmente le prix de la Switch 2. En Europe, elle sera 30 euros plus chère, mais seulement à partir du 1er septembre.
Nintendo ne dit pas grand-chose dans son communiqué de presse sur l'augmentation des prix. L'entreprise explique cette décision par l'évolution des conditions du marché et les perspectives de l'économie mondiale. En d'autres termes, la crise de la mémoire, aggravée par le boom de l'IA, touche maintenant la Switch après la Playstation.
A partir du 1er septembre 2026, le prix de vente conseillé de la Switch 2 en Europe sera de 499,99 euros, contre 469,99 euros auparavant. Cette augmentation de 30 euros correspond à une hausse de 6,38 pour cent. Nintendo ne donne pas d'indications pour la Suisse, mais mentionne que les prix seront également augmentés dans d'autres régions «» . C'est en Europe que l'augmentation de prix est la plus faible. La console sera 8,06 fois plus chère au Canada et 11,11 fois plus chère aux États-Unis.
Au Japon, Nintendo augmente déjà de 20 pour cent le prix de la Switch 2 en langue japonaise à partir du 25 mai. La version multilingue ne devrait toutefois pas être plus chère dans la boutique «My Nintendo». Dans son pays d'origine, le fabricant tire également déjà vers le haut les prix des anciennes Switch OLED, Switch et Switch Lite avec des chiffres précis. Pour les autres pays, Nintendo se contente de les mettre en perspective, mais ne donne pas encore de nouveaux prix.
Les prix de la Nintendo Switch Online ne devraient augmenter qu'au Japon et en Corée du Sud, selon les informations actuellement disponibles.
La Switch 2 n'est pas la seule console dont le prix a augmenté en raison de la crise du stockage. Sony a augmenté le prix de la Playstation 5 pour la dernière fois le 2 avril. Déjà un an auparavant Sony avait augmenté le prix de sa console.
Au cours du dernier quatrième trimestre, marqué par les importantes ventes de Noël , Sony a vendu 1,5 million de PS5. Cela représente une baisse de 46 pour cent par rapport à l'année dernière. Outre l'âge de la console, l'augmentation des prix y est sans doute aussi pour quelque chose - même si la dernière hausse est intervenue après.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
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