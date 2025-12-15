Nouveautés + tendances 68 55

La pénurie de stockage devrait durer des années

15/12/2025

Ce n'est pas un scoop : les prix de la RAM et de la mémoire NAND augmentent. Avec SK Hynix, c'est la première fois qu'un fabricant indique combien de temps vous devrez mettre la main à la poche pour acheter de la mémoire. Spoiler : longtemps.

Lors d'une réunion interne, le fabricant de semi-conducteurs SK Hynix a prédit combien de temps la pénurie de mémoire durerait : jusqu'en 2028 inclus, la RAM restera chère. C'est ce que rapporte Techpowerup.

Ce qui est passionnant, c'est que ce sont surtout les DRAM, comme la DDR5 ou la DDR4, qui seraient concernées. Cette dernière est utilisée dans les PC ou les consoles. Mais pas les types de mémoire les plus avancés, HBM et SOCAMM. Ces dernières sont utilisées dans les produits d'intelligence artificielle comme les GPU et les serveurs. C'est là que le fabricant veut augmenter ses capacités de production.

Pas d'issue à la pénurie

C'est une nouvelle pilule amère pour tous ceux qui veulent mettre à niveau leur PC ou en construire un nouveau. Début décembre déjà, Crucial, un important fabricant de mémoire vive et de disques SSD, a annoncé se détourner du marché grand public. Le fait que Samsung veuille déplacer sa capacité de production vers les mémoires DRAM est probablement une goutte d'eau dans l'océan. La décision de Samsung n'est pas de nature solidaire, mais orientée vers le profit : Car la mémoire DRAM sera sans doute elle aussi dévorée par l'industrie de l'IA, avec une marge comparable à celle de la mémoire HBM.

La RAM n'est pas la seule concernée

En parlant de l'industrie de l'IA, son appétit ne se limite pas à la RAM. La mémoire NAND et les disques durs coûtent également beaucoup plus cher qu'il y a un an. J'ai déjà évoqué ce sujet à la fin de l'été . Les prix n'ont cessé d'augmenter depuis cette époque, comme l'indiqueHeise. Par rapport à l'été dernier, le coût des SSD aurait augmenté de 40 pour cent dans certains cas.

C'est également le cas dans notre boutique. Le très populaire Samsung 990 Pro avec 2 téraoctets de mémoire coûtait encore environ 150 francs en octobre, il en coûte maintenant environ 200. L'augmentation des prix n'est pas aussi importante pour les disques durs. Par exemple, le WD Red Plus avec 8 téraoctets de mémoire coûte actuellement environ 210, contre 170 francs en octobre. Néanmoins, la différence est énorme et le trou dans le porte-monnaie important.

Une analyse du cabinet d'études Trendforce estime que les prix du stockage vont continuer à augmenter. La fin de cette tendance n'est pas en vue pour le moment. Il reste à espérer qu'au moins les SSD et les disques durs redeviennent moins chers avant 2028.

Une régression des performances est même imminente

Dans une autre analyse, Trendforce évoque déjà la menace d'un déclassement Spec. Le prix élevé de la mémoire affecte également les produits finis tels que les ordinateurs portables ou les smartphones. Les fabricants se verront donc contraints d'augmenter les prix. Comme si cela ne suffisait pas, ils pourraient également économiser sur les composants et donc rogner sur les spécifications. Il en résulterait une régression des performances. Au lieu de 12 gigaoctets de mémoire, les smartphones ne pourraient plus offrir que 8 gigaoctets. Les appareils d'entrée de gamme pourraient même n'avoir que 4 gigaoctets. Il en va de même pour tous les autres appareils qui intègrent de la mémoire, comme les ordinateurs portables ou les PC prêts à l'emploi.

