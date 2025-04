Nouveautés + tendances 7

Sony augmente le prix de la PS5

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 14/4/2025

Pour la deuxième fois déjà, Sony augmente le prix de la Playstation 5. Ce supplément s'applique dès maintenant.

Dans un blog post, Sony annonce une augmentation du prix de la PS5 en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La version numérique du modèle "Slim" est concernée. Sony recommande un prix de vente de 500 euros à partir du 14 avril, au lieu de 450 euros précédemment. La version PS5 avec lecteur de disque inclus et la PS5 Pro ne sont pas concernées par cette hausse de prix pour le moment.

De manière un peu surprenante, il y a également une bonne nouvelle pour les fans de jeux physiques : Sony annonce que le prix du lecteurPS5 est revu à la baisse. Il coûtera désormais 80 euros au lieu de 120.

Sony explique ce changement par "un environnement économique difficile, y compris une inflation élevée et des taux de change fluctuants". C'est la deuxième fois que Sony ajuste le prix de la PS5. En 2022 la société a augmenté le prix recommandé pour les versions disque et numérique des modèles de lancement. En 2023, de nouveaux modèles "Slim" sont apparus au même prix. En 2024, une version Pro plus chère et plus puissante a suivi.

En plus des augmentations de prix du matériel, Sony a également augmenté le prix des abonnements "Playstation Plus" à plusieurs reprises au cours de cette génération de consoles. La dernière fois, c'était en 2023, avec une augmentation globale des prix. La semaine dernière, Sony a annoncé une autre augmentation pour certaines régions. L'Europe est pour l'instant épargnée.

