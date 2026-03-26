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La menace d'une hausse des prix des processeurs

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 26/3/2026

Les processeurs suivent les puces mémoire : les fabricants de PC et de serveurs sont confrontés à une crise d'approvisionnement de plus en plus grave pour les processeurs Intel et AMD. Les délais de livraison explosent, les prix augmentent - et la fin n'est pas en vue.

Comme le rapporte Nikkei Asia, un écart sensible entre les quantités de CPU nécessaires et disponibles est apparu fin février chez les grands fabricants de PC comme HP et Dell. Depuis, la situation s'est encore détériorée.

Le délai moyen de livraison d'un processeur est passé d'une à deux semaines à huit à douze semaines, voire jusqu'à six mois dans les cas extrêmes. Parallèlement, les prix ont augmenté en moyenne de 10 à 15 pour cent, Intel et AMD ayant annoncé à leurs clients de nouvelles hausses de prix pour toutes les séries de processeurs à partir de mars et avril respectivement. D'avril à juin, la situation tendue devrait encore s'aggraver, ce qui devrait conduire à des prix encore plus élevés.

Le boom de l'IA serait en cause

Le moteur de la crise est l'appétit effréné pour la puissance de calcul de l'IA. Les capacités de production et les matériaux sont de plus en plus réservés aux géants des puces d'IA comme Nvidia, Broadcom, Google et Amazon. De plus, le boom des centres de données d'IA fait également grimper la demande de serveurs traditionnels - qui ont tous besoin de CPU. Selon un analyste de Counterpoint Research, le marché des serveurs va croître de près de 15 pour cent cette année, alors qu'Intel ne pourra augmenter ses capacités que dans un seul chiffre.

Les puces à bras gagnent du terrain

La pénurie de processeurs x86 - l'architecture derrière tous les processeurs Intel et AMD - fait le jeu de la concurrence. Le fournisseur britannique de puces IP Arm en profite : Selon Asus, le cinquième fabricant de PC au monde, environ 30 pour cent des PC copilotes de l'entreprise fonctionnent déjà avec des processeurs basés sur Arm, contre environ 20 pour cent à la fin de l'année dernière. Arm gagne également du terrain sur le marché des serveurs - récemment avec le nouveau processeur pour serveurs Vera de Nvidia et une initiative surprenante d'Arm lui-même : Le groupe lance pour la première fois son propre produit de CPU pour serveurs, entrant ainsi en concurrence directe avec ses anciens licenciés.

On ne sait pas si et quand la situation va se débloquer. Intel et AMD sont tous deux confrontés à des obstacles structurels. Intel tente d'augmenter le taux d'utilisation de ses propres installations de production et connaît en outre des goulots d'étranglement au niveau des substrats de puces, des matériaux de support et des connecteurs des puces. AMD, qui fait fabriquer ses puces exclusivement par TSMC et Samsung, doit s'imposer face à des poids lourds de l'IA comme Nvidia et Google. En attendant un réel soulagement, les acheteurs de PC et de serveurs doivent s'attendre à des délais d'attente plus longs et à des prix plus élevés.

Pour l'instant, pas d'augmentation de prix chez Digitec Galaxus

En tant que client final dans notre boutique, vous ne remarquez rien pour le moment. Les prix sont stables. Pour l'instant. Des augmentations de prix nous ont déjà été annoncées. Ce qui est étonnant, c'est qu'Intel vient de sortir les nouveaux processeurs Core Ultra-200 à un prix relativement bas . Il ne devrait pas le rester longtemps.

Photo d’en-tête : Shutterstock / Yankovsky88

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