Nouveautés + tendances 10 5

Sony et Tencent trouvent un accord : le clone de "Horizon" disparaît des magasins

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 19/12/2025

Suite à un accord confidentiel, le litige entre Sony et Tencent est terminé. Il n'y a pas de détails sur la bonne affaire, mais "Light of Motiram" n'est plus référencé sur Steam ou sur l'Epic Games Store.

Sony et Tencent ont réglé leur litige concernant le jeu «Light of Motiram». Selon un document judiciaire déposé mercredi, la procédure a pris fin après un accord confidentiel. Parallèlement, «Light of Motiram» a disparu des stores de Steam et d'Epic Games.

Sony avait porté plainte en juillet contre Tencent, l'accusant de publier avec «Light of Motiram» une «imitation servile» de la série «Horizon»- c'est-à-dire une réplique détaillée sans différences notables. Le groupe a estimé que ses droits d'auteur avaient été violés et a notamment critiqué la ressemblance du protagoniste avec Aloy, l'héroïne d'Horizon, ainsi que l'utilisation de ce personnage comme motif central dans les supports marketing.

Nouveautés + tendances Sony poursuit Tencent en justice pour un clone d'"Horizon par Philipp Rüegg

Dans sa plainte, Sony a demandé une injonction contre la publication et la promotion du jeu. Tencent a rejeté les accusations, arguant que «Light of Motiram» utilisait les motifs habituels du genre dans l'industrie : un monde post-apocalyptique, des paysages naturels, des créatures robotiques surdimensionnées et un personnage principal féminin aux cheveux roux. En outre, Tencent a évoqué des parallèles avec d'autres franchises et a qualifié les prétentions de Sony à l'originalité d'exagérées.

La similitude des couvertures d'artwork est difficile à contester.

Source : Guerilla Games, Polaris Quest

Les deux parties ne souhaitent pas faire d'autres commentaires publics après l'annonce de l'accord. Sur la forme, l'affaire a été définitivement rejetée («dismissed with prejudice»). Cela signifie qu'il s'agit d'un jugement final et qu'une nouvelle action sur les mêmes revendications dans cette affaire est exclue. Les deux parties supporteront leurs propres frais. Aucune information n'a été donnée sur d'éventuelles adaptations du contenu du jeu, des marques ou des plans de sortie futurs.

Photo d’en-tête : Polaris Quest

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 10 personne(s)







